Bilardo y Sabella, dos íconos de Estudiantes separados por la frase acerca del valor de los subcampeones

Alejandro Sabella sigue recogiendo honores por su trayectoria deportiva y su don de gente. El jueves fue reconocido como "Visitante Distinguido" por el Concejo Deliberante de Ensenada por su trayectoria el fútbol, su compromiso social y su gran aporte a la comunidad a través de la transmisión de valores colectivos, acto del que también participaron el intendente Mario Secco y el directivo albirrojo Luis Álvarez Gelves.

El ex jugador y entrenador campeón con Estudiantes y subcampeón con la selección argentina en Brasil 2014 agradeció el homenaje, habló del Pincha y encendió el debate con una frase que contradice aquella frase de Carlos Bilardo que alude a que "nadie se acuerda del segundo". Una expresión que fue replicada por el Cholo Simeone , después de que su equipo, Atlético de Madrid, perdiera una final de Champions League ante Real Madrid.

Cuando tomó la palabra, el DT hizo hincapié en el apoyo de su familia, se refirió a la educación y puso como ejemplo al Estudiantes que finalizó en el segundo lugar en el Clausura 2010:

"Cuando salimos segundos con 40 puntos y habiendo jugado 10 partidos por Copa Libertadores, por ser segundos no fuimos reconocidos, pero fue el mejor equipo de Estudiantes que dirigí y no ganamos nada. Después tuvimos la suerte de salir campeones con 45 puntos y en ese momento me acordé del Vélez que salió segundo con 43. Quería reconocerlo porque gracias a ellos nos esforzamos más, nos hicieron mejores y también merecieron salir campeones".

Aquel Estudiantes encabezado por Juan Sebastián Verón -hoy presidente de la entidad- había conquistado la Copa Libertadores a mediados de 2009 y estuvo a punto de derrumbar a Barcelona de Guardiola ese mismo año, en la Copa Europeo-Sudamericana, hasta que apareció Lionel Messi con un gol convertido con el pecho en el tiempo extra.

En el semestre siguiente, el conjunto de Pachorra luchó mano a mano por el campeonato con el Argentinos Juniors dirigido por Claudio Borghi y quedó un punto por debajo. Se trató del "Torneo del Bicentenario Clausura 2010", caracterizado por el predominio de equipos que no forman parte del quinteto de los denominados grandes, ya que incluso Godoy Cruz culminó tercero.