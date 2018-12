Una escucha telefónica complica más a Pablo Moyano

Un financista detenido en la causa de Blaksley, el Madoff argentino, fue grabado contando que hizo una operación ilegal para Camioneros Fuente: Archivo - Crédito: Ignacio Sánchez / LA NACION

Después de las horas decisivas en que se discutió su libertad, Pablo Moyano deberá ahora defenderse de una nueva acusación en la Justicia. Un financista vinculado a Enrique Blaksley, conocido como el Madoff argentino, aseguró en una conversación telefónica que montó una red financiera ilegal que le permitiera a la mutual de Camioneros eludir un embargo judicial.

La jueza María Servini realizó la denuncia en el fuero penal económico para que se investiguen las vinculaciones del cuevero Damián Gómez Cárdenas con Pablo Moyano y la mutual del sindicato, a raíz de intervenciones telefónicas durante los últimos dos meses. Servini entendió que el financista "habría cerrado un negocio con el sindicato de camioneros, que facilitaría los medios para que pudieran prestar dinero a sus afiliados sin que lo afectara el embargo dispuesto por la Justicia del Trabajo".

Así, tras el alivio por el rechazo a su detención en la causa por irregularidades en el Club Independiente, al sindicalista se le abre otro frente judicial.

El financista Gómez Cárdenas fue detenido el jueves, justamente, por armar una estructura ilegal para que los negocios de Blaksley siguieran en funcionamiento a pesar de los embargos judiciales, los mismos servicios que dice haberle proporcionado a Camioneros para que pudiera prestar dinero a través de su mutual.

Desde el entorno de los Moyano negaron cualquier vinculación con Gómez Cárdenas. "No le damos ninguna trascendencia al tema. Es una supuesta escucha de personas que son totalmente ajenas a la institución. No sabemos ni quién es este personaje", afirmaron ante la consulta de LA NACION.

La jueza Servini hizo referencia específica a un embargo dispuesto por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 69 sobre la mutual de Camioneros, que podría haber sido violado por una supuesta "intermediación financiera no autorizada" con la colaboración de Gómez Cárdenas, según se desprende de las escuchas.

Cerca de Moyano dijeron que la mutual del gremio nunca estuvo embargada y que esa medida fue dictada por dicho juzgado, pero sobre la Federación de Camioneros. Ese embargo había sido dispuesto a pedido del Ministerio de Trabajo de la Nación, a raíz de una millonaria multa que había impuesto sobre el sindicato. El embargo fue revocado por la Cámara del Trabajo.

Las grabaciones

Las transcripciones incluidas por la juez Servini en su fallo dan cuenta de una conversación telefónica del cuevero Gómez Cárdenas.

"El sindicato de camioneros sigue sin un peso. Toda la guita que recauda la tiene chupada, entonces perdieron poder de fuego sin plata (...) Ellos le prestaban guita a la gente por la mutual (...) y la plata que van recaudando. Cuestión que arreglé con los pibes, tenemos que poner en marcha el esquema. Nada, olvidate, ya está, tengo que hacer toda la documentación, mandarle la planilla (...) ellos ponen la gente, lo que yo tengo que darles a ellos son los formularios impresos", dijo Gómez en una conversación telefónica.

"Es la mutual, es decir, ellos en vez de darle la plata por la mutual, le dan la plata a través nuestro", precisó el financista. "La semana que viene armé una reunión con Pablo Moyano por el tema de los cosos que ya me junto con él, me junto el miércoles con él y con el Patita Medina en La Plata (...) por este tema. Ya arreglé con los municipales de Pilar, me van a gestionar el código de descuento, viste, tengo que llevar unos papeles y demás", continuó Gómez Cárdenas durante su conversación telefónica.

"Yo calculo que la semana que viene... yo lo de los municipales de Pilar ya los tengo OK. Me junto con Pablo Moyano y veo cómo hago, para colmo con el quilombo que tuvieron, se retrasaron con la cobranza, con todo, así que ellos nos van a dejar de dar guita por la mutual y la vamos a empezar a dar nosotros, pero dejame que hable bien con él", concluyó.

De las intervenciones telefónicas ordenadas desde el 31 de agosto se desprende, además, que Gómez tendría contacto también con otras figuras políticas, como el exgobernador Daniel Scioli y el sindicalista Juan Pablo "el Pata" Medina, motivo por el cual -entendió la jueza- era probable que tuviera los medios para perjudicar la investigación sobre la estafa multimillonaria de Blaksley, que permanece detenido.

Gómez, incluso, habría facilitado sus canales financieros para mover fondos del Madoff argentino cuando este ya estaba en el penal de Ezeiza.

Cajas fuertes

No es la primera vez que la mutual de Camioneros queda bajo investigación judicial. Una de las cajas más fuertes del sindicato mantuvo una estrecha relación financiera con la empresa postal OCA con millonarias transferencias cruzadas. Tal como publicó LA NACION, OCA le donó $6,6 millones a la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de Diciembre en 2014, mientras que el Club Independiente -dirigido por los Moyano- elegía a esa marca como sponsor principal de su camiseta.

Pablo Moyano quedó en los últimos días al borde de la detención al ser acusado de liderar una asociación ilícita en Independiente, que se dedicaba a sacar provecho económico, a través de la extorsión de la barrabrava, de distintos negocios vinculados con la actividad del club.

El fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera pidió su detención, pero el juez de Garantías Luis Carzoglio rechazó detener al sindicalista. El fiscal aportó documentación que involucra a Moyano en las maniobras a través de distintas conversaciones telefónicas, chats y declaraciones testimoniales en las que aparece mencionado directamente. Carzoglio consideró que la prueba es "endeble y contradictoria". El dirigente sindical, sin embargo, deberá declarar en indagatoria por este caso.