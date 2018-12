Anil Baran vive en Córdoba, estaría casado y se quedó desempleado Crédito: Facebook

Gabriela Origlia SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 26 de octubre de 2018 • 12:21

CÓRDOBA.- "Yo siento injusticia; alta mentira. No hice nada, no puedo entender". Eso dijo hoy Anil Baran, el joven turco de 27 años quien fue detenido el miércoles último cerca del Congreso por los incidentes en la protesta contra el presupuesto 2019. Baran llegó a la Argentina en 2016 y vive en Córdoba , donde se enamoró de una mujer -con la que dice estar casado- y del cuarteto.

En diálogo con Radio con Vos, el joven aseguró que llegó a Buenos Aires el martes, que se fue a la casa de un amigo a La Plata y que al día siguiente volvió al centro para "conocer". Dijo que hizo unas cuadras por la avenida 9 de Julio, que estaba "paseando tranquilo" y vio que había gente en una concentración. "Apareció la Policía, unas 20 motos, no sé.., Empezaron con gas, a disparar con armas de plástico", expresó.

"Doblamos; caminamos a Humberto Primo; entraron dos motos; me dispararon dos veces en la pierna -continuó el relato-. Quise presentar mis papeles, dije un montón de veces que era extranjero. Me acostaron en el piso, me llevaron a calle 9 de Julio con otros muchachos; nos llevaron al móvil y nos ataron de atrás con precintos. Estuvimos cinco horas en la comisaría; no me dejaron salir ni nada".

Baran habla español con cierta dificultad. Incluso cuando le preguntaron si conocía Buenos Aires, dijo que no pero en la misma entrevista afirmó que cuando vino de Turquía se quedó "un momento" en la Capital y que luego se mudó a Córdoba.

El joven turco sostuvo que esta semana viajó a Buenos Aires desde Córdoba para hacer trámites de su nacionalidad en la Embajada de Turquía. "Necesitaba papeles, ayer tenía un turno", dijo. El Ministerio de Seguridad puso en duda la legalidad de su residencia en la Argentina y ya anunció que buscará deportarlo.

Casado y desempleado

Sobre su decisión de instalarse en la Argentina, Baran dijo que quería vivir en Europa, donde tiene familia, pero que conoció a un "amigo" en Estambul que le habló de la cultura argentina y del país. "Me convenció", expresó.

"Ahora la vida [en la Argentina] es más difícil, más cara. Pero no abandono nada, quiero vivir en Córdoba", apuntó y recordó que en 2017 empezó a trabajar en una empresa de transporte de motocicletas pero que perdió su empleo "con la crisis" y por eso quiso "aprovechar para terminar" los papeles.

En su cuenta de Facebook, Baran se muestra en fotos en la plaza San Martín de la ciudad de Córdoba y en la casa de Ernesto "Che" Guevara en Alta Gracia ; también en el norte argentino y en distintas marchas con sectores de izquierda, como la de repudio a la llegada de Barack Obama al país en 2016. También hay posteos sobre Hugo Chávez y críticas al Fondo Monetario Internacional .

El joven, que estudió en Karadeniz Teknik Üniversitesi y según su perfil de Facebook se mudó a Buenos Aires el 17 de febrero de 2016, escribió en su muro en junio pasado: "¡Nací en Estambul y crecí escuchando los clásicos pero San Vicente a mí me agarró!", junto al video "Soy cordobés" de Rodrigo Bueno . En la red social no se pueden ver los "amigos" de Baran ni su "vida sentimental", aunque él contó en la entrevista radial que está casado.

En su cuenta, además, califica de "basura" a los diputados cordobeses que votaron, en diciembre, la reforma previsional.