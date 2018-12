Martín Ciccioli irá a la Justicia

Luego de que la bailarina Nieves Jaller acusara públicamente a Martín Ciccioli de acoso virtual, el periodista decidió acudir a la Justicia para autodenunciarse, un derecho que tienen las personas que fueron acusadas públicamente de haber cometido un delito de pedir que se los investigue para determinar su inocencia.

Mediante su abogado, Mauricio D'Alessandro, Ciccioli pidió ser investigado ya que considera no haber acosado a Jaller. Sí admite haberle mandado algunos mensajes pero, según aclaró su letrado a LA NACION, "No hubo acoso, ni abuso, ni situación dominante, sólo hay un mensaje por el Día de la Madre y otro contándole un sueño".

Esos mensajes fueron publicados ayer por Jaller en su cuenta de Twitter junto a dos videos. En uno se escucha una voz similar a la de Ciccioli diciendo frases explícitas. En otro se pueden ver además imágenes de contenido sexual. En un tercero y último, subido hace pocos minutos, se ve una boca masculina sacando la lengua lascivamente. "Me da vergüenza pero no tengo por qué tenerla. Este tipo es culpable, no yo", escribió en su último tuit. En anteriores posteos aseguró que nunca ella nunca respondió a los mensajes del periodista.

Ciccioli y Jaller se conocieron en 2013, en un programa de América 24 conducido por uno de los dueños de La Salada, Quique Antequere, actualmente detenido. Desde ese entonces, mantenían contacto por WhatsApp y por redes sociales. Según él, sin intenciones sexuales. Según ella, conformaban un acoso constante.