La entrevista a un Marcelo Gallardo de 17 años, cuando recién arrancaba en primera

26 de octubre de 2018 • 12:11

Youtube entrega perlas imperdibles de cualquier rubro. Lógicamente, también del fútbol. Un video que se volvió viral documenta una entrevista a un Marcelo Gallardo de 17 años en el que confiesa no ser hincha de River, sino de San Lorenzo.

Luego de presentarse ante el periodista con nombre y apellido, y decirle que había nacido en 1976 y vivía en Merlo (provincia de Buenos Aires), el Muñeco reveló el dato en este diálogo:

Periodista: -No me digas por decir, sé honrado. ¿Sos de River?

Gallardo: -No, no soy de River, soy de San Lorenzo (sonríe). De chiquito fui a San Lorenzo con mi viejo e iba de vez en cuando a las canchas. Pero no pude ir más y dejé de ir.

Luego, el ex jugador del Millonario y DT comentó que había llegado al club de Núñez hacía cinco años (a los 12) y que hizo el recorrido desde pre-novena hasta el salto a tercera, para luego recalar en primera en 1993. Justo al momento en que se hizo esta entrevista, Gallardo empezaba su recorrido en la máxima categoría. Todo lo que vino después es historia conocida.

El video en el que Marcelo Gallardo cuenta de qué club era hincha - Fuente: YouTube 00:45

Video