Son 111 las empresas exportadoras revisadas por sus DJVE Fuente: Archivo

Mariana Reinke SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 26 de octubre de 2018 • 12:53

El Gobierno encontró irregularidades en casi un millón de toneladas de granos que los exportadores, antes de la suba de las retenciones, se apuraron a anotar en las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).

El 30 y 31 de agosto pasado, se inscribieron DJVE por unos 8,5 millones de toneladas valuadas en US$2200 millones. Se hicieron cuando las retenciones todavía estaban en 0% para productos como el trigo y el maíz, mientras la soja estaba en 26%. Después, el 3 de septiembre se anunciaron retenciones de $4 por dólar para trigo y maíz (con un tope de 12%), entre otros, mientras la soja quedó con una tasa fija de 18% más los $4 por dólar exportado.

En medio de una polémica por esa gran cantidad de mercadería anotada antes de las nuevas retenciones, el Gobierno se puso a evaluar todas las solicitudes. Ahora, según se publicó en el Boletín Oficial, ya hay cerca de un millón de toneladas de granos (desde maíz, trigo a soja) con inexactitudes u omisiones en los registros de dichas declaraciones juradas.

De la investigación se desprende que las empresas requeridas no acreditarían la tenencia de toda la mercadería necesaria para justificar el 100% del volumen registrado en todas las DJVE o bien habían presentado documentaciones y contratos no permitidos o no podrían validar los tonelajes correspondientes a las DJVE presentadas.

Son casi una veintena las empresas exportadoras que en esta primera revisión gubernamental presentaron irregularidades: ADM Agro, Broadgrain Argentina, La Leonor, Maltería Pampa, SurFood, Cervecería y Maltería Quilmes, Trading Sur, Cerfoly de Argentina, Green Globe Overseas, Luis Vicente Kalbermatter, Monsanto ,O.S, Alicampo, Alimar, Alimentos de Argentina, Amaggi de Argentina, Oportunidades Comerciales Agropecuarias de Cereales y Oleoginosas. Solo en el caso de ADM fueron 450.000 toneladas de maíz, 150.000 de trigo y 60.000 toneladas de soja. Como otro volumen importante, en la empresa Monsanto fueron 100.000 toneladas de maíz.

Sin embargo, según se informó, no todas las empresas se prestaron a responder a los pedidos del Gobierno. Cuatro sociedades omitieron el requerimiento: Adriana Soledad Durán, Impex Express, Agrinisi St y MS Agro. Las mismas no realizaron presentación de ninguna índole, lo que demuestra "evidencia de la carencia de la documentación".

En maíz se encontraron las mayores irregularidades Crédito: SHUTTERSTOCK

Fue el área de Mercados Agroindustriales de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria la que requirió documentación a todas las empresas que habían registrado DJVE en esos días. Pidió que acompañen la información para acreditar las operaciones, la tenencia y la adquisición de la mercadería.

"De las 111 firmas que habían presentado DJVE en esos dos días, revisamos 29 empresas de las que hubo cuatro que no contestaron el requerimiento y en 17 empresas encontramos que tenían problemas en contratos o en la tenencia o adquisición de mercadería, y ocho firmas que estaban en regla ", explicó a LA NACION el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesús Silveyra. Y agregó: "Ahora continúa el proceso de verificación con el resto de empresas".

En medio de la polémica por las anotaciones que hicieron los exportadores en las DJVE, el secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, fue denunciado por supuesta tentativa de defraudación pública. La presentación judicial la realizó el abogado Marcelo Parrilli, que apuntó contra una supuesta maniobra con el registro de exportación. La denuncia alcanzó también a quienes "resulten coautores", en referencia a los exportadores.