Qué expectativa de las elecciones tienen los argentinos que viven en Brasil

Jair Bolsonaro es el gran favorito para el ballottage del domingo Fuente: AP

Paula Markous SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de octubre de 2018

Luego de una campaña electoral que polarizó como nunca a Brasil, el país definirá en el ballottage de mañana al nuevo presidente entre el exmilitar y diputado ultraderechista Jair Bolsonaro (del Partido Social Liberal), favorito en las encuestas, y Fernando Haddad (del Partido de los Trabajadores). Los argentinos que viven en Brasil no escaparon al clima de división que generó este proceso electoral. Aquí, algunos testimonios:

Fernando Correa Urquiza

Edad: 37 años

37 años Profesión: economista

economista Lugar de residencia: San Pablo

" Bolsonaro es un mal necesario hoy. Se parece a Trump , con opiniones ortodoxas y conservadoras en cuanto muchos temas (sexualidad, planes sociales, mujeres), pero es la única alternativa hoy frente el populismo que tanto destruyó a los países latinoamericanos. Tiene principios económicos promercado, pero tiene también su lado oscuro, por sus declaraciones extremas respecto a estos temas que son tan sensibles hoy".

Eva María Raimondo

Eva Raimondo Fuente: LA NACION

Edad: 27 años

27 años Profesión: economista

economista Lugar de residencia: San Pablo

"Me parece que el escenario está muy difícil. Hay dos candidatos bastantes polémicos. En la situación en la que se encuentra Brasil hoy, y si tuviera que votar por alguno, entre Bolsonaro -que tiene discursos fascistas, xenófobos y discriminatorios- y Haddad -que pertenece a un partido corrupto- miraría dentro de mí como ser humano y votaría al PT [Partido de los Trabajadores]".

Mariana Eva Leis

Mariana Leis

Edad: 45 años

45 años Profesión: artista y empresaria

artista y empresaria Lugar de residencia: San Pablo

"Este país hermoso, con gente buena onda, playa, sol, calor, samba y cachaça se transforma a pasos rápidos en un lugar nefasto. El país se rompió, el corazón fue destrozado, los fascistas salen del submundo escondido a la luz del día legitimados por la violencia, la intolerancia, la falta de respeto amparada por una falsa moral del discurso misógino, racista, homofóbico y violento del candidato innombrable que llamamos 'o coiso' [por Bolsonaro]".

Estela Rocha

Estela Rocha Fuente: LA NACION

Edad: 26 años

26 años Profesión: ingeniera

ingeniera Lugar de residencia: San Pablo

"La situación en Brasil está bastante complicada para las elecciones . Tenemos dos extremos, que en mi opinión no está bueno. Por un lado, está un partido que gobernó muchos años con una historia de corrupción y robos escandalosa y que ya no le tiene miedo a nada y nadie [en referencia al PT]. Y por otro lado, Bolsonaro representa a la derecha del pasado que no es a donde deberíamos ir en el futuro. Yo no votaría a ninguno, anularía mi voto".