Halloween: 20 películas de terror para ver en Netflix, Amazon, HBO y más

El terror en forma de payaso en It, de Andy Muschietti

María Fernanda Mugica SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 26 de octubre de 2018 • 15:58

Se acerca Halloween , una celebración que conocimos y aprendimos a disfrutar gracias al cine. Nada mejor para festejarla esta fiesta del miedo que una selección de grandes películas de terror para ver en casa.

Para fanáticos del género: caníbales, zombies y monstruos

Frontera caníbal, de S. Craig Zaller. Disponible en Netflix. Esta película -no apta para espectadores impresionables- comienza como un western, en el que un mujer es tomada cautiva y un grupo de hombres intenta rescatarla, pero pronto toma un giro muy original y extremadamente violento. Con excelentes actuaciones de Kurt Russell, Patrick Wilson, Matthew Fox y Richard Jenkins.

An American Werewolf in London, de John Landis. Disponible en Amazon Prime Video. Uno de los mejores ejemplos de combinación entre terror y comedia, en el que ambos géneros funcionan a la perfección, con una trama centrada en dos jóvenes norteamericanos viajan de mochileros por el Reino Unido pero un incidente convierte a uno de ellos en un hombre lobo.

La noche de los muertos vivientes, de George A. Romero. Disponible en qubit.tv. Los zombis están de moda en la actualidad pero el que dio el puntapié inicial fue George A. Romero con este film de 1968, en el que además de provocar miedo, los muertos vivos funcionan como metáfora del capitalismo y la ferocidad de la sociedad contemporánea.

Invasión zombie, de Yeon Sang-ho. Disponible en Netflix. El film de zombis y de supervivencia que sucede casi todo en un tren es entretenido e impacto desde lo visual pero no se queda sólo en eso. También es una reflexión sobre temas como la moral los lazos familiares, planteada con gran sensibilidad.

Babadook, de Jennifer Kent. Disponible en Netflix. El duelo es un tema constante como trasfondo en varias películas de terror. En este film que produce verdadero miedo, un monstruo salido de un cuento infantil se convierte en un peligro real para un niño que acaba de perder a su padre y una madre que intenta lidiar con la tragedia.

The Girl With All the Gifts, de Colm McCarthy. Disponible en Fox Play. Con enorme sensibilidad, el film cuenta la historia de una niña que tiene que lidiar con los peligros y virtudes de su propia naturaleza en un futuro distópico en el que un virus convierte a la gente en zombis.

Variante satánica: posesiones, poderes y visitas del más allá

El bebe de Rosemary, de Roman Polanski. Disponible en Amazon Prime Video y qubit.tv. En este clásico del cine de terror, todo parece idílico para la pareja interpretada por Mia Farrow y John Casavettes cuando se mudan a un nuevo edificio neoyorquino y ella queda embarazada. Pero pronto, la mujer empieza a sentirse mal y a ver a sus amables vecinos como una amenaza.

La bruja, de Robert Eggers. Disponible en Netflix. En los tiempos de los primeros colonos de los Estados Unidos, alrededor de 1630, una familia es expulsada del pueblo y se va a una granja cercana a un bosque. La desaparición de su hijo recién nacido dispara una historia de conflicto familiar y posesión demoníaca, filmada con elegancia y con un impecable in crescendo del terror.

Verónica, de Paco Plaza. Disponible en Netflix. Basada en una historia real, la película de Plaza tiene un interesante equilibrio entre terror y tragedia, con toques de humor, que reflexiona sobre el duelo a través de la historia de una adolescente y sus hermanitos que son acechados por una presencia maligna.

Los otros, de Alejandro Amenábar. Disponible en Netflix. Una historia de fantasmas clásica pero no tanto, con Nicole Kidman como una mujer que espera con sus dos hijos el regreso de su marido de la guerra cuando comienza a sentir una amenaza de seres del más allá que invaden su casa. O al menos eso es lo que parece.

La cosa, de John Carpenter. Disponible en Netflix y en HBO Go. Kurt Russell protagoniza una de las mejores películas del maestro del terror John Carpenter, en la que un grupo de científicos encuentra en la Antártida algo extraño que pronto comienza a ser una terrible amenaza.

Carrie, de Brian de Palma. Disponible en qubit.tv. Una adolescente (Sissy Spacek) sufre las burlas de sus compañeros del secundario y la obsesión religiosa de su madre hasta que sus poderes telekinéticos se desatan con sangrientos resultados. Imperdible primera adaptación al cine de una novela de Stephen King con la maestría visual de De Palma.

Amigos en peligro

Scream, de Wes Craven. Disponible en Amazon Prime. Wes Craven inaugura el slasher posmoderno en un film que juega con las reglas del cine de terror conocidas por todos los fanáticos sin descuidar su objetivo de crear suspenso y miedo. Divertida y lleno de caras lindas y famosas, como Drew Barrymore , Neve Campbell y Rose McGowan.

La cabaña del terror, de Drew Goddard. Disponible en Netflix y Fox Premium. Otra vuelta de tuerca sobre lo que Craven había hecho con Scream. La historia de adolescentes que se van a una cabaña en el bosque, que resulta sospechosamente cliché, se mezcla con unas escenas en un enigmático centro de control. Luego todo empieza a cobrar sentido y se vuelve fascinante.

Halloween, de John Carpenter. Disponible en HBO Go. El nacimiento del slasher con uno de los asesinos más famosos de la historia del cine, Michael Myers y una heroína inolvidable, interpretada por Jamie Lee Curtis. La producción modesta y efectividad de la puesta en escena de esta obra maestra del terror sigue sorprendiendo y asustando.

La invitación, de Karyn Kusama. Disponible en Netflix. Un grupo de amigos que no se ven hace mucho tiempo se juntan a comer en una hermosa casa en las colinas de Los Ángeles. Pero uno de ellos sospecha que sucede algo extraño. Puro clima, terror psicológico y un desenlace violento.

It, de Andy Muschietti. Disponible en HBO Go. El miedo infantil que cobra distintas formas es la fuente del terror en esta notable adaptación de la novela de Stephen King, a cargo del argentino Muschietti, en la que un grupo de niños que no son muy populares en la escuela enfrentan a una entidad maligna que toma la forma de un payaso.

No tan de miedo: para ver en familia

Escalofríos, de Rob Letterman. Disponible en Netflix. Libros cuyo contenido cobra vida llevan a un adolescente y su nueva vecina, una chica muy resguardada por su padre autor de libros de terror, a vivir aventuras emocionantes. Tiene una buena cuota de sustos y mucho humor.

Los Goonies, de Richard Donner. Disponible en HBO Go. Esta película de aventuras sobre un grupo de chicos en busca de un tesoro pirata, divirtió y asustó a toda una generación que ahora son adultos. Con toques de humor negro que marcan la diferencia de lo que era una película familiar en los 80, el film producido por Spielberg es un gran homenaje a la amistad infantil

Gremlins 2: La nueva generación, de Joe Dante. Disponible en HBO Go. Segunda parte de la historia de esos bichitos lindos y amorosos que se convierten en imparables monstruitos si no se siguen las reglas de su cuidado: no exponerlos a la luz del sol, no mojarlos y no alimentarlos después de medianoche. En esta secuela, los Gremlins quedan sueltos en un edificio de Nueva York, parecido a la Trump Tower, y se desata el caos.