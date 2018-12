1001 películas que no hay que ver: especial Halloween

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 29 de octubre de 2018 • 12:29

Si hay 1001 películas para ver antes de morir o acaso más, entonces es fundamental no perder el tiempo mirando aquellas que no valen la pena. Por eso, en Muy Liebre, Te lo resumo así nomás listó algunas producciones cinematográficas que por la calidad de su historia, sus actuaciones o sus desenlaces no merecen quedarse con una hora y media de nuestras vidas.

La cercanía de Noche de Brujas, dio excusa para este especial Halloween en el que es una película de terror argentina de 1990 la elegida. Charly, días de sangre está protagonizada por Fabián Gianola, Adrían Suar y cuenta con la colaboración especial de Norman Briski. A pesar de los nombres, las interpretaciones, como era de esperar, son muy pobres. La historia de un grupo de jóvenes que van a pasar un fin de semana a una casa en la costa tiene todos los elementos típicos de una película de terror: jóvenes desprotegidos, escenas de sexo, un juego de la copa, muertes sangrientas y grotescas y una transformación inexplicable.