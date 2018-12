Laurita Fernández: ¿sin radio y sin TV durante el verano?

Por ahora, Laura Fernández se queda sin radio en el verano Crédito: Fernando Massobrio

Laurita Fernández tenía su verano planeado y pensaba que su agenda laboral ya estaba cerrada. Radio, televisión y teatro, todo el combo junto. Pero esta semana el panorama se le complicó y lo que creía que era un tema cerrado no era tan así. Por ahora, lo único seguro es que estará al frente de la obra Sugar, que subirá a escena en el teatro Neptuno en Mar del Plata.

Luego de un año en las mañanas de Vale 97.5 con Dale que Vale, el ciclo llegará a su fin a mediados de diciembre. Pero esta despedida no estaba planeada así en un primer momento, ya que tanto la jurado de ShowMatch como la radio habían hablado de seguir en el verano, fecha en que ella transmitiría su programa desde la ciudad balnearia.

Tras el final de "Bailando por un sueño 2018" (que será entre el 17 o el 20 de diciembre), Fernández se subirá a las tablas del Neptuno para encarar la tercera temporada del musical Sugar -para ella es la segunda, ya que antes estaba encabezado por Griselda Siciliani - junto a Federico D´Elia y Victorio D´Alessandro, que entra en reemplazo de Nicolás Cabré.

Según pudo saber LA NACION, la decisión de no hacer el programa desde Mar del Plata no es una cuestión personal ni contra contra la actriz y bailarina sino más que nada es por un tema presupuestario, ya que como se sabe el mundo de las radios está pasando por un momento complicado. Además Vale 97.5 y otras radios de INRadios (división de radios del Grupo Indalo) tienen pensado un 2019 muy austero, en donde no tendrán grandes figuras ni conductores conocidos popularmente sino que le darán prioridad a la música presentada por locutores, lo que se llama en el ambiente "radio fórmula". Sin embargo, tampoco está totalmente descartado que en abril de 2019, cuando retome Laura Fernández sus actividades en Buenos Aires, pueda volver a haber negociaciones para lograr su regreso a Vale 97.5 u otra emisora del grupo.

Dale que Vale, la propuesta de Laurita para entretener a los oyentes Crédito: Fernando Massobrio

Por otra parte, en las últimas horas comenzó a circular la versión sobre que el programa Combate (elnueve) -el cual Fernández conduce- haría una pausa en enero y febrero, ya que como es normal en esos meses la audiencia baja y también la pauta comercial y hoy el canal no tiene posibilidades de asumir ningún riesgo económico. Más allá que el programa comercialmente está muy bien "vendido", su futuro se resolverá en diciembre, mes en que el canal empezará a proyectar las nuevas temporadas del ciclo juvenil.

Mientras el panorama se aclara, Laurita disfruta de sus mañanas de radio y de sus noches de "Bailando..." y se muestra muy feliz de poder seguir protagonizando una de las comedias musicales de mayor éxito en el último tiempo.