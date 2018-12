Granos: avisos de precios a la baja

La cosecha de maíz americano viene muy adelantada

La peor combinación, dólar en baja en Argentina, Chicago en un tobogán bajista ante el firme avance de la cosecha de maíz y soja, y el Matba acompañando la tendencia a la baja. La cosecha de maíz americano viene muy adelantada, llega al 49% contra el 37% cosechado a igual fecha de 2017. Chicago no pudo resistir la oferta de maíz "spot" (disponible) y buscó nuevos mínimos y cerró la posición diciembre a US$ 142,13, el segundo valor más bajo de todo el año comercial, el mínimo el 15 de octubre pasado a US$135,82.

Los operadores ven una nueva onda bajista que puede perforar en muy poco tiempo el piso de US$ 135. Y con la misma tendencia bajista reaccionó el maíz en el Matba, donde la posición spot llego al mínimo de contrato de US$ 127, con un dólar a $37 la cuenta arroja un precio en pesos de $4700. Desde el punto de vista del análisis, la gran oferta de maíz disponible no puede ser absorbida por la exportación a menos que el precio de conveniencia, por no decir de liquidación, le permita comprar disponible y rollear (pasar) la posición a futuro, para entrega y embarque en febrero o marzo.

En estas últimas semanas la principal demanda por maíz disponible estuvo en manos de la industria, las fábricas de alimentos balanceados, molienda seca y húmeda. Comprando un promedio de 500,000 toneladas por semana mientras los exportadores apenas informaban compras por 60,000. Mientras el fantasma bajista sobrevuela el disponible, los precios de nueva cosecha de maíz mantienen una tendencia sorprendentemente sostenida con una fuerte resistencia a la baja.

La posición abril/19 cerró a mitad de semana a US$144, una prima de US$ 17 por sobre el precio del maíz disponible. Una tasa implícita del 27% anual en dólares. Con este pase financiero, al productor que tenga maíz disponible le conviene venderlo como cosecha nueva a US$144 con entrega y pago en abril. El riesgo es que sea tan grande el volumen de maíz viejo sin vender que pase a la nueva cosecha, es que se coman los pases y el precio del maíz futuro (abril aUS$ 144) vaya en busca del nivel del maíz disponible (US$ 127). Contra esta hipótesis tenemos un Chicago que muestra un carry (suba) de US$10 entre la posición julio 2019 y diciembre 2018.

La soja no escapó a la corriente bajista. La posición noviembre en Chicago cierra a US$309 mientras que en nuestro mercado la soja disponible llegó a US$236, un precio sorpresa para muchos operadores desprevenidos. Los productores tuvieron varios avisos y alertas donde indicamos que la soja disponible no tenía mucha sobre vida en el actual contexto local e internacional. Lo mismo decíamos de la soja nueva cosecha, que cotizaba a US$ 252 y esta semana llego al mínimo de US$ 242.

El productor se debe estar preguntando, ¿qué hago, vendo ahora o espero que el mercado se recupere?. Y no puede con su genio, va a seguir esperando la recuperación del mercado y los precios van a seguir bajando. Se espera una cosecha de 60 millones de toneladas y apenas un millón de toneladas vendidas a futuro. Ladra y mueve la cola, ¿que es? La baja.

El autor es socio fundadorde Gurú Market