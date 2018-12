Agroindustria: sin autos 0Km

En la cartera de Luis Miguel Etchevehere no habrá compras de 0KM este año

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de octubre de 2018 • 02:00

Ajuste

El recorte de gastos en la Secretaría de Agroindustria continúa aplicándose con rigor. Según cuentan en los pasillos del viejo edificio de Paseo Colón, este año no se comprará ningún auto cero kilómetro, sino que los técnicos y funcionarios se arreglarán con las unidades ya disponibles. "No nos hace mucha gracia, porque algunos vehículos son necesarios, pero nos desprendimos de autos que no se usaban y bajamos los gastos en seguros", dijo una fuente. "Bajamos los gastos operativos en un 12%", explicó. Otra de las medidas adoptadas fue el control de las contrataciones para eventos y los viajes de funcionarios. "Si pedimos que no suban impuestos tenemos que recortar gastos", se sinceró.

Mesa de Enlace

En las entidades del agro celebraron que continúe la exención de Bienes Personales para los inmuebles rurales productivos. También que se haya morigerado en parte el artículo 83 del presupuesto nacional, que preveían un tope del 33% para todos los cultivos. Ahora, se fijó un máximo de 30% (el 18% fijo más el 12% móvil) solo para ese cultivo, mientras el resto seguirá con el 12% actual. Más allá del rol individual de algunas entidades, como CRA, que jugó fuerte, los dirigentes sienten que llegó la hora de volver a poner más fuerza a la Mesa de Enlace. Quizá porque, como en 2008, el miedo a la mayor presión impositiva volvió a ser un elemento que dejó de lado cualquier diferencia.

Negocios

Unas 28 empresas del sector frigorífico participaron esta semana junto al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva), que preside Ulises Forte, de SIAL París, la feria de alimentación que convoca a miles de importadores. Las empresas no quieren perder oportunidades para vender más.