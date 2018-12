Qué venderá Louis Vuitton en la Argentina

Gentileza Louis Vuitton

Para las más fashionistas y seguidoras de la marca; para quienes, de generación en generación, se transmiten el amor por sus diseños; y hasta para el público más joven amante del diseño, aunque tal vez desconozca la etiqueta. El amplio público que vino a conquistar Louis Vuitton en su reciente desembarco en Argentina no tiene límites marcados. Eso sí, es femenino.

Su Pop Up Store, recientemente abierto en Patio Bullrich, tiene un perfil ultra femenino: está dirigido solo a ellas. Va a estar a su disposición durante seis meses y es contemporáneo con los abiertos en Londres y en Brasil. Cada uno tiene sus propias características y el local está concebido para un público 100% argentino y femenino. Así se suma a las marcas internacionales de lujo que decidieron abrir tiendas en la Argentina.

Solo para ellas, no pueden faltar sus clásicos bolsos Neverfull o New Wave y sus valijas. Además allí se consigue su colección de indumentaria Ready to wear, diseñada por Nicolas Ghesquière. "En esta nueva apuesta por primera vez está disponible la colección completa, que se vende solo en tiendas seleccionadas", aseguran desde la marca.

Para tener en cuenta, algunos precios aproximados: pañuelos desde 5700 pesos, carteras desde 111.000, camperas de jean con tachas a 111.000 y lentes a 25.000.

¿Servicios premium? El de Hot Stamping, que customiza cualquier pieza de marroquinería con las propias iniciales. Además se ofrece Delivery Order, un servicio por el que puede encargarse cualquier producto que se encuentre en el sitio web de la marca y no esté físicamente en la tienda. Éste llega al local a los 20 a 30 días, donde se retira, sin ningún costo adicional. Por medio de este sistema "también los hombres pueden pedir su bolso o mochila, y se lo traen".

La pieza seleccionada viene en el cuero, textura y color que se elija. Con este sistema funcionan también los Objetos Nómades, que es una colección de muebles y objetos de decoración elaborados por grandes diseñadores junto a Louis Vuitton. A pedido, se elige la pieza en el color y material deseado y más tarde es enviado al país.

Durante seis meses el objetivo de la marca de lujo es "acercar al público argentino todos los productos que hay en París, con toda la novedad y la tendencia", añaden. Pasado ese tiempo, la idea es abrir un global store en una tienda más grande. Para esta primera experiencia, "Patio Bullrich fue la mejor opción para que la gente le pierda el miedo a entrar en una marca de lujo", detallan. Más adelante aún no está definido el lugar donde podría instalarse la firma.

