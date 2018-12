Rodolfo Chisleanschi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 26 de octubre de 2018 • 16:55

"Más que contestar si soy candidato o no, lo que me preguntaría es si todas las condiciones están dadas, y no pasa porque el entrenador tal o cual decida que si me llaman, voy. No podría responderlo en esos términos sino en estos: tengo mi trabajo en Independiente y tenemos un plan muy, muy lindo puesto en marcha, pero los ciclos son finitos". El nombre de Ariel Holan es uno de los viene sonando en los pasillos de la AFA como posible sustituto de Lionel Scaloni al frente del equipo nacional, ya sea en diciembre o luego de la Copa América. Consultado al respecto por LA NACION durante la conferencia de prensa que brindó en el predio del club en Villa Domínico, el técnico Rojo, si bien no descartó la posibilidad, puso sobre la mesa los puntos a considerar en el caso de que la oferta llegase a concretarse.

"Cualquier entrenador de cualquier país del mundo, si dice que no desea dirigir a su selección -del deporte que sea: fútbol, básquet, vóley, rugby, hockey.- no sé para qué es entrenador. Pero esto no pasa solo por la voluntad que se pueda tener por querer serlo sino por momentos, por organización, por tomas de decisiones en conjunto y a partir de allí, de lo que denomino un proyecto", señaló el responsable del plantel del Rojo, antes de explayarse sobre las distintas tareas en la que está embarcada la entidad de Avellaneda y en las que se encuentra directamente implicado.

"Estoy en el lugar donde quería estar y lo estoy disfrutando mucho", abundó Holan, "tenemos un máster plan que incluye hacer la concentración acá en este predio para ahorrar dinero. Hay obras proyectadas en el estadio y varias más, como el museo. Todas importantes no solo para el corto plazo del club sino para dar un giro a nuestra idiosincrasia y aumentar el profesionalismo en todas las áreas", subrayó el técnico, quien afirmó estar "muy enfocado en todo esto, en el equipo -que ahora está muy bien- y en la Superliga".

Con su particular estilo, Holan enumeró las características que para él debe tener un proyecto en el fútbol: "Primero la identidad, que corresponde a los dirigentes definirla; después la convicción para sostenerla; y en tercer lugar, una base que sustente la pirámide, es decir, el fútbol infanto-juvenil. Me gustaría que Independiente sostenga en el tiempo el proyecto de seguir creciendo como lo está haciendo. Y a nivel de selección es exactamente igual. Entonces, la cuestión ya no depende del entrenador sino de una coyuntura que está absolutamente ajena a él".

Al margen de lo relacionado con la selección argentina y su posible candidatura, el técnico se refirió a la actualidad de su equipo y el partido del próximo domingo ante Atlético Tucumán, considerado importantísimo para consolidar la recuperación en la Superliga tras la eliminación en la Copa Libertadores y luego de dos victorias al hilo. "Creo que, antes que nada, uno compite consigo mismo y puertas adentro estoy contento", dijo Holan, que se ocupó de remarcar que los cambios constantes en las alineaciones no responden a un gusto personal, sino a las obligaciones que impone la seguidilla de partidos y el alto nivel de fricción con que se juega en Sudamérica que provocan lesiones frecuentes. "Pongan dos pantallas juntas y miren a la vez un partido en Europa y otro de acá. Esto es lucha libre. Fue un semestre muy complejo para nosotros pero espero a partir de ahora lograr una estructura y una continuidad de equipo que nos fue imposible tener".

La probable formación de Independiente para el partido ante Atlético Tucumán: Campaña; Bustos, Brítez, Figal, Sánchez Miño; Gaibor, Domingo, Pablo Hernández o Cerutti; Benítez, Gigliotti y Meza.

Para el encuentro que se jugará en el estadio José Fierro de la capital tucumana, el entrenador confirmó que mantendrá "la base del equipo que le ganó a Huracán", aunque ya sabe que tendrá un cambio forzado. Tras la práctica se informó que el uruguayo Gastón Silva padece una lesión muscular grado 2 del obturador externo del muslo izquierdo y será baja seguro. Mañana será evaluado Nicolás Figal, ausente contra el Globo, para determinar si está en condiciones de reaparecer luego de la lesión sufrida en Paraná antes de la "ventana FIFA". En caso contrario, Guillermo Burdisso es el candidato para acompañar a Emanuel Brítez en la defensa. La entrada de Pablo Hernández en el mediocampo es la otra variante que podría presentar el Rojo.