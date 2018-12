El excampeón de boxeo que quiso matarse en una Ferrari a 300 kilómetros por hora

Tyson Fury, en su momento de euforia: con los títulos que le ganó a Klitschko, el Rolls Royce y la Ferrari

Suelen ser muy particulares las entrevistas que realiza el estadounidense Joe Rogan, un hombre polifacético que repartió su tiempo con perfiles diferentes: actor, comentarista deportivo y especialista en artes marciales. Sus podcast, denominados "The Joe Rogan Experience", siempre tienen una sorpresa. Y ahora le tocó al británico Tyson Fury, excampeón mundial de los pesados de la AMB, FIB, OMB y OIB, que se prepara para la pelea que sostendrá el 1° de diciembre con el estadounidense Deontay Wilder, monarca de la categoría del Consejo Mundial de Boxeo.

En plena charla, el británico Fury, de 30 años, que se coronó en 2015 venciendo al ucraniano Wladimir Klitschko, habló sin rodeos sobre sus estados depresivos. Y relató cómo fue aquel día en que pensó en morir.

"Empecé a tener ideas locas. En el verano de 2016 me compré un nuevo Ferrari. Un día estaba en la autopista y llevé el coche a los 300 km/h, dirigiéndome hacia un puente. Todo me daba igual. Solo quería morir, acabar con esta vida. Pero en el puente escuché una suave voz que me decía: 'No, no hagas eso Tyson, piensa en tus hijos, en tu familia, en tus niños y en tu niña, que van a crecer sin su padre'", explicó.

Curiosamente, los peores momentos de Fury comenzaron, según su propio relato, después de vencer a Klitschko. "Al día siguiente me desperté y me dije: '¿Por qué me despierto esta mañana?' Las ideas negras llegaron justo en el momento en que tenía todo: celebridad, dinero, gloria, los títulos, una mujer, niños. Todo, lo tenía todo.

Fury, en plena preparación para la pelea con Wilder Fuente: AFP - Crédito: John McCoy

Fury regresó al boxeo este año, tras una pausa de dos temporadas marcada por la depresión, el alcohol y una suspensión debido a un positivo por nandrolona y cocaína.

Tras vencer en junio al albanés Sefer Seferi, Fury mantuvo su invicto 27 peleas, con 19 KO. Wilder, de 33 años, también marcha invicto, con un demoledor récord: 40 peleas, todas ganadas, 39 de ellas antes del límite. Sin dudas, un choque explosivo. De triunfar, en abril de 2019 podría chocar con otro británico, Anthony Joshua, campeón de los pesados de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Fuente: AFP