Natalia Oreiro podría debutar en teatro en 2019

El próximo año marcará un antes y un después en el teatro musical. Se prepara el desembarco de siete grandes títulos - Cabaret, Hair, Hello, Dolly!, Come from away, A Chorus Line, el éxito español La llamada, y La jaula de las locas (Mar del Plata)-, dos reposiciones de títulos igualmente importantes, Sugar (Mar del Plata) y Casi Normales (plaza a definir) y dos producciones locales de gran escala como Viva la vida, musical con las canciones de Palito Ortega, y La dama de las rosas, lo nuevo de Pepe Cibrián.

La competencia es amigable entre los productores que se animaron a la hazaña de montar espectáculos de semejante inversión en un contexto económico difícil: entre ellos se piensa que si a uno le va bien, eso incentivará al público a ver otros musicales, y la idea de instalar a Buenos Aires como la meca latina del género está en el horizonte de todos. Sin embargo, también hay una lucha de carteles. Cada obra tendrá alguna figura destacada para atraer al público. ya se supo que Florencia Peña será Sally Bowles y Mike Amigorena el Emcee de Cabaret; A Chorus Line tendrá a Diego Ramos y Eleonora Wexler; en Mar del Plata, Laurita Fernández volverá a hacer Sugar, y Cecilia Milone estará al frente de La jaula de las locas, con Raúl Lavié y Nito Artaza. Pero el nombre que más impacta es el que se baraja para protagonizar Hello, Dolly!: Natalia Oreiro podría debutar en las tablas con este histórico personaje, y siguiendo el modelo de Broadway y el West End de alternar los roles protagónicos, sería reemplazada luego por Claudia Lapacó y Lucía Galán, en un team de figuras que también incluye a Antonio Grimau y Darío Lopilato.

Aunque desde la producción del musical hay hermetismo sobre la definición de la Dolly argentina, y el entorno de Natalia ha negado los rumores, tras bambalinas suena a viva voz que solo falta una firma. Con una participación en el ciclo teatrísimo y en Mujeres por la identidad, la actriz nunca se había subido a un escenario para encarar una temporada en el circuito comercial porteño. Es por eso que su llegada en el marco de un musical de grandes dimensiones tendrá mucha repercusión.

El estreno de la obra está previsto para abril de 2019 en el teatro Astral.