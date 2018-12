Cómo es el portafolio de Francisco Pardo

Francisco Pardo

Francisco Pardo

Presidente de Mariva Fondos

Riesgo país

A la hora de invertir dentro de la Argentina en este contexto, lo más importante es entender que hay una serie de riesgos, tanto internacionales como locales, que exponen al país a la volatilidad y la incertidumbre. Hoy, el riesgo país, en niveles por encima de los 650 puntos, nos sitúa como uno de los países emergentes más riesgosos. Para volver a tener acceso a los mercados de deuda es necesario que el Gobierno logre bajar el riesgo país. Y para eso tiene que mostrar certidumbre y credibilidad.

Variables a monitorear

Es interesante mencionar los riesgos a monitorear a la hora de invertir. En el plano internacional: 1) expectativa de tasas de interés de Estados Unidos; 2) evolución de la guerra comercial de los Estados Unidos con China; 3) flujo a emergentes, y 4) fortaleza del dólar. En el plano local: 1) riesgos políticos: profundidad de la crisis y la reacción social consecuente. ¿Se ve afectada la continuidad del Gobierno? Tener en cuenta que la vuelta del populismo es el peor escenario para los inversores; 2) riesgos económicos: ¿Será exitoso el nuevo esquema monetario? ¿Cuán profunda y extensa va a ser la recesión? La tasa de interés elevada es condición necesaria para el funcionamiento de este nuevo esquema, pero en estos niveles, por su impacto en la actividad, no es sustentable en el mediano plazo.

Carteras sugeridas

Para una cartera de riesgo moderado, recomiendo 60% en dólares y 40% en pesos. En cuanto al porcentaje en dólares, aconsejo invertir en la parte corta de la curva, ya que el premio por riesgo de alargar la duration no me parece suficiente. Me gustan el Argduo19 en niveles de 6,80% (dólar link), Global 19 por encima de 5% y Letes en dólares. La razón de que esos bonos resulten convenientes es que vencen antes de las elecciones y dentro del programa del FMI. En cuanto al porcentaje en pesos, recomiendo el AF19, bono atado a la inflación con un buen carry de corto plazo, y fondos T+1 con exposición en pesos a tasa flotante. Para inversores más arriesgados, jugaría al carry trade en pesos con una mayor ponderación. Y, con respecto a las acciones, esperaría a tener más certidumbre local.