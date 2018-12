Thom Yorke y Lady Gaga, entre el cine y los discos nuevos

Con los pies en dos manifestaciones artísticas

Ayer se subió a las plataformas el álbum del líder de Radiohead para la película Suspiria; Gaga, a su vez, empezó a grabar

Thom Yorke, el líder de Radiohead, no para. Este año estuvo dedicado a trabajar en sus planes solistas, que incluyen un nuevo disco con su firma y el reciente estreno y presentación del álbum que compuso para la película Suspiria de Luca Guadagnino. Ayer, se estrenó en las plataformas digitales el álbum oficial, previo a la exhibición del film, aunque ya se habían podido escuchar algunas canciones que trasuntan un estilo oscuro y onírico y colocan al frontman de Radiohead en otro papel frente a su obra.

En una reciente entrevista a El Mondo, Yorke adelantó sus planes para 2019: se trata de un nuevo álbum solista, en el que trabajará con el legendario productor de Radiohead, Nigel Godrich. "No tenía el deseo de hacer música cargada políticamente, pero todo lo que hago va para ese lado", comentó Yorke acerca del perfil de este nuevo proyecto. "Estoy intentando finalizar un disco con Nigel, y va por ese lado. Es algo que siempre está ahí".

Suspiria es una bestia muy diferente de la otra banda sonora que había grabado A Star Is Born. Las canciones de aquella película muy pocas veces sirven como una simple señalización de la trama y funcionaban perfectamente como un álbum separado. Esta vez, para Suspiria, la música, en cambio, resulta mucho más tradicional, y funcionan como un mapa en segundo plano de las señales emocionales del film. Por lo tanto, la experiencia de escucha en casa no es tan satisfactoria. El disco se basa en pulsos melódicamente básicos y mansos en comparación con el desenfreno electrónico de la banda sonora de Goblin para la película original de 1977. En el disco se destacan las piezas más cortas como "Voiceless Terror" y "The Room of Compartments", que se inflan de miedo y provocan ese erizamiento espontáneo. Sin embargo, como audio puro, el disco es solo fanáticos de Yorke. Los puntos más flojos son los pianos con eco en piezas como "The Hooks", "The Balance of Things" y "Olga's Destruction", que está peligrosamente cerca del cliché de la película de terror típica, y el tema central de la película "Suspirium", basado en una progresión de arpegios ascendentes poco imaginativos y bastante obvios. En este sentido se extraña bastante a Radiohead aunque la impronta de Yorke siempre es interesante de escuchar en nuevos desafíos.

Lady Gaga retoma la música

A pesar de que había declarado que estaba pensando en alejarse un tiempo de la música, Lady Gaga decidió terminar con ese ir y venir y reveló que comenzó a trabajar en su estudio de grabación hace varias semanas. "Este año podría ser uno de los mejores de mi carrera. He estado encerrada en el estudio preparando un nuevo álbum. También está mi primer papel protagonista en Nace una estrella y la residencia de dos años en Las Vegas que iniciaré en diciembre", dijo a varios medios.

La película Nace una estrella no solo fue un éxito de taquilla con todas las posibilidades para llevarse varios Oscar. La banda sonora de la historia protagonizada por Gaga y Bradley Cooper se ubicó en el primer lugar de la lista musical Billboard. La producción cuenta con 34 temas: 19 canciones y 15 pistas de diálogo, entre ellos "Shallow", la primera del soundtrack, "Black Eyes" y "La vie en Rose", algunos son cantados a dúo por Cooper y Gaga

Ahora, las expectativas por su nuevo disco se suman a la película y se añade el hecho de que la cantante está cumpliendo el décimo aniversario del debut de su carrera musical. El último álbum de Gaga, Joanne, fue publicado de manera oficial el 21 de octubre de 2016.