Con clima de los 70 y las canciones de Nacha como eje

Tarrío, de Todo Piola; y Virginia Leanza, de Farra Crédito: Hernán Zenteno

Virginia Leanza y Gustavo Tarrío dirigen la obra Esta canción inspirada en un clima singular y aspiraciones de recreación

Alejandro Cruz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de octubre de 2018

Sobre la obra Esta canción, sus creadores dicen que son 14 canciones; o, tal vez, una sola. Todo indica que son canciones testimoniales en un registro muy lejano a las de Pedro y Pablo y en una apuesta que intenta rescatar la atmósfera de aquellos temas que cantaba Nacha Guevara en los setenta atravesados de chistes ácidos sobre la actualidad.

Los directores de todos estos cruces son Gustavo Tarrío, talentoso creador que el año pasado montó un apasionante espectáculo en el Teatro Cervantes; y Virginia Leanza, la creadora de Farra, una potente propuesta que fue haciéndose de fanáticos. Lo de codirigir juntos una obra es algo se fue dando en el andar. Tienen experiencia en trabajar juntos, ya lo hicieron unas nueve veces. En El vestido de mamá, por ejemplo, Virginia hizo la coreografía. Fue para este espectáculo para todos los públicos que empezaron a componer canciones de la nada que, ahora, tiene su continuidad en esta propuesta que se presenta en Nün Teatro.

En este tránsito creativo hay otro mojón: Decidí canción, una joyita tan teatral como musical y coreográfica de 2004. Claro que luego de esa obra Gustavo Tarrío empezó a odiar a las canciones del pasado o al teatro con canciones por más que fuera un procedimiento del cual siguió apelando. "La primera pieza de Gus en la que participé fue El hijo de amateur [2012]. Era la historia de un compositor que vive en un pueblo que quería hacer el musical más insoportable de la historia de la humanidad. Si pienso en las obras que vinieron después siempre hubo una canción. En cierto modo, Esta canción es el primer musical verdaderamente insoportable que hacemos", afirma ella.

Serán unas 14 canciones o una sola canción compuesta por otras. "No habrá de amor", reconoce él sacándole todo rasgo romántico a la cosa. Desde un principio sabía que todo esto debía estar atravesado por la atmósfera de las canciones de Nacha Guevara de la década del setenta. "Si en los setenta Nacha se encerraba en el Instituto Di Tella para atacar o defenderse del gobierno de aquel momento nosotros hacemos esto para hacerle frente al ataque a nuestro bolsillo, a la vida en comunidad. Pero, aclaremos, no son canciones de protesta de la onda Pedro y Pablo", apunta el talentoso creador. Tras cartón Virginia aporta su opinión: "Lo que hace que no sea una obra vintage es que se habla de la actualidad. Termina en la calle como un gesto de la obra en relación al ejercicio que hacemos constantemente de salir a la calle para defender lo que creemos".

La adolescencia de Gustavo fue en la primavera alfonsinista, otro clima epocal. Tiempo después se hizo adicto de Los Muppets cuyo humor fue constitutivo para esta nueva obra. A esa serie Virginia ni llegó a ver en la tele porque en su casa no tenían cable. Nacha tampoco sonaba en ese hogar. "Llegué a ella gracias a YouTube, y no por un casete, y me hice su fanática", reconoce. En su casa hay un casete de Nacha que ya ni tiene dónde escuchar.

En Esta canción actúan Tarrío, Andrés Granier (actor de Farra) y Guadalupe Otheguy (cantante de Todo pi ola , esa poética y potente obra que está en cartel en Timbre 4 y que estará en el festival Santiago a Mil) acompañados por Pablo Viotti ( El vestido de mamá) en el piano. También están Paula Beovide y Emiliano Pandelo como invitados. Por su nombre, Esta canción remite a Decidí canción. Tarrío entabla otro vínculo epocal entre una obra y a otra: "Aquella fue una obra dosmilunera que la hicimos sin nada . Estamos volviendo a eso. No hay que resignarse. Hacemos teatro para poder soportar la realidad".