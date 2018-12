Un grupo mapuche será telonero de los shows de Rogers Waters en el país

Malén Nawel integrante del grupo Puel Kona

Puel Kona es una banda que combina distintos ritmos con instrumentos tradicionales de esa cultura y letras en mapuzugun

Para su reencuentro con el público argentino después de siete años, el 6 y 10 de noviembre en el Estadio Único de La Plata, Roger Waters eligió como grupo soporte a Puel Kona, un grupo neuquino cuyos integrantes tiene ascendencia mapuche y forman parte de la comunidad Newen Mapu.

Daniel Grinbank, productor de los conciertos, anunció vía Twitter que la elección corrió por cuenta del ex Pink Floyd y agregó. "La reinvindicación de los pueblos originarios de Latinoamérica es parte de su permanente adhesión a los Derechos Humanos, en defensa de los oprimidos", expresó.

"Recibimos la noticia hace algunas semanas, con mucha alegría y estamos trabajando con mucha ansiedad por participar de un evento que tiene una producción abismal, y que no alcanzamos a visualizar", dice Umawtufe Wenxu, bajista del grupo. "Como integrantes del pueblo mapuche, es una oportunidad para contar nuestro pueblo cultural y políticamente. Pero no estamos preparando un show panfletario. De hecho, no vamos a hablar en el escenario. Queremos simplemente que nuestras canciones hablen por nosotros".

Puel Kona significa "guerreros del este" en mapuzugun, el mismo idioma que utilizan en sus canciones. "Desde los inicios de la banda nos propusimos no traducir las letras. Es decir, que la gente se apropie de las canciones. La diversidad de estilos, del rock a la cumbia y del ska al hip-hop apunta a llegar a distintos públicos", dice Wenxu. "De algún modo, somos una banda bilingüe. Nacimos en una sociedad que habla dos idiomas y representamos a dos culturas. Estamos integrados, pero tratamos de resistir frente al avance del cemento".

El grupo utiliza la instrumentación propia del rock, y combina la energía de las guitarras distorsionadas y los pedales con efectos, con sonoridades propias de la tradición de los pueblos originarios, como el tambor cultrún, aerófonos como pifvjka, el kujkuj y la xuxuca.

El grupo se formó hace una década y desde entonces han colaborado con artistas como Goy Ogalde (productor de sus dos primeros discos), Manu Chao, Gambeat, Cabra de la Vega (Las Manos de Filippi), Arbolito, el chileno Joe Vasconellos y Rubén Patagonia, a quien señalan como uno de sus referentes.

Conscientes de la importancia de este show, convocaron a Guillermo Beresñak -productor de Miss Bolivia y de las bandas sonoras de las biopic de Gilda y Rodrigo- para una suerte de coaching. "Técnicamente, nos pidió que seamos muy precisos. Nos hizo algunas sugerencias puntuales muy acertadas y nos explicó cómo ordenarnos arriba del escenario. Y, finalmente, nos dijo que esta es una oportunidad única y que teníamos que disfrutarla. Aunque te parezca mentira, viniendo de un productor como él, es un consejo que nos transmite muchísima seguridad".

La noticia le otorgó al grupo una notable visibilización y las presentaciones -impensadas hace unos meses- pueden transformarse en la plataforma para un despegue internacional del grupo. "Esto es una locura total", dice vía WhatsApp Fernando Barraza, encargado de prensa del grupo. "Me llaman de Uruguay, de Los Angeles, de España, de todos lados del país. ¡Nosotros somos gente de campo!".

Umawtufe Wenxu es consciente de la posibilidad que representan esas seis canciones que interpretarán en el Estadio Unico, en el mismo escenario que Roger Waters. "¿La verdad? Por ahora estamos concentrados en preparar el show. También sería increíble conocerlo a Roger. Cuando pase esta vorágine empezaremos a pensar en viajar con nuestra música. Por ahora, sólo tocamos en Chile, en un festival mapuche en Temuco. Pero sería increíble viajar y difundir la cultura mapuche por el resto del país y el mundo."