¿Cuán general es la Teoría general de Keynes?

Mientras el sector privado no gaste lo suficiente como para que las fábricas trabajen a pleno y no haya desocupación de mano de obra, el Estado debe aumentar sus gastos , afirmó John Maynard Keynes en su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, que publicó en 1936. Hoy, en la Argentina, el sector privado tampoco gasta lo suficiente para ocupar a pleno asalariados y equipos. ¿Debe el Estado aumentar sus gastos?

Al respecto consulté al australiano Arthur Smithies (1907-1981), quien al decir de Geoffrey Colin Harcourt, "le produjo a su Tasmania natal un personaje más ilustre, aunque sin tanta fama, como su primo, Errol Flynn". Desafiando a los entusiastas de la vida sana, fumaba en pipa y bebía copiosamente, falleciendo en aquella época a los 73 años al terminar una vigorosa jornada dedicada al remo. Fue pionero en darle precisión a la función consumo propuesta por Keynes en 1936.

-Usted conoció la Argentina.

-Así es, invitado por el Instituto Torcuato Di Tella. Subproducto de la visita fue la monografía que publiqué en 1965, comparando la evolución económica de la Argentina y Australia. Mi análisis fue criticado por Héctor Luis Diéguez, pero seguramente que resulta del agrado de los críticos de las políticas económicas implementadas por Juan Domingo Perón.

-La comparación entre la Argentina, Australia y Canadá sigue siendo un tema recurrente.

-Con múltiples aportes, por parte de estudiosos de varios países. Al respecto me permito recomendar ¿ Por qué la Argentina no fue Australia? Una hipótesis sobre un cambio de rumbo, que Pablo Gerchunoff y Pablo Fajgelbaum publicaron en 2006.

-En el plano académico usted es recordado por haber sido el primero en modificar la función consumo planteada por Keynes en su Teoría general .

-Keynes postuló que el consumo agregado dependía de manera directa del ingreso agregado, sin especificar la forma de dicha dependencia. Integro el grupo de economistas que precisó la relación entre consumo e ingreso, junto con James Stemble Duesenberry, Milton Friedman y Franco Modigliani.

-¿En qué consistió su aporte?

-Observé que en cada período el consumo era una proporción decreciente del ingreso, pero que a lo largo del tiempo la proporción del ingreso dedicada al consumo era constante. Reconcilié ambos hechos planteando las razones por las cuales, a lo largo del tiempo, en términos gráficos la función consumo salta.

-¿Qué aplicación tiene en la Argentina actual el análisis planteado en la Teoría general ?

-Es fundamental separar el diagnóstico de la propuesta de política económica. Tanto en Inglaterra de 1936 como en la Argentina de 2018 el nivel de actividad económica podría ser superior al observado, si la demanda agregada fuera superior a la que es.

-De manera que el problema es similar. ¿Por qué la propuesta de política económica debería ser diferente?

-Por la imagen que en los diferentes países, en distintas épocas, quienes integran el sector privado tienen del Estado en general y del gobierno de turno en particular. En el plano de las políticas económicas, el gobierno inglés, en la década de 1930, se podía dar algunos "lujos" que el gobierno argentino, en 2018, difícilmente se pueda dar.

-Explíquese.

-Solo ignorando las circunstancias se puede pensar que Keynes era un "loquito irresponsable". Era difícil pensar, en la década de 1930, que con "políticas keynesianas" Inglaterra podía terminar en una hiperinflación. Keynes propuso aumentar el gasto público afectando lo menos posible la estructura económica. No recomendaba estatizar las empresas privadas ni distorsionar las tarifas públicas. Cuando propuso contratar a los desocupados para a la mitad de ellos encargarles que durante el día cavaran pozos y a la otra mitad que durante la noche los taparan, lo que quiso decir es: "Esto es mejor que lo que hoy existe; si usted tiene una propuesta mejor que la mía, hágala".

-¿Cuál es la diferencia con la Argentina de 2018?

-El tamaño del sector público, que los mercados internacionales dejaron de prestarle y que la demanda de pesos está muy limitada. En estas condiciones, proponer que el Estado "cebe la bomba", según la expresión de Keynes, es una insensatez.

-¿Quién reactivará la economía argentina, entonces?

-El campo, a menos que Dios disponga repetir en la próxima campaña agrícola la sequía que afectó a la actual, y el sector privado.

-¿Con qué recursos?

-Los argentinos tienen grandísimas cantidades de dólares declarados ante la AFIP, ellos son los que tienen que aumentar sus gastos en la Argentina.

-¿Haciendo qué?

-No me pregunte a mí, cada uno sabrá. Pero le estoy indicando a dónde hay que mirar. ¿Por qué los argentinos que tienen recursos no hacen más cosas? ¿Es una cuestión de presión tributaria, que les quita ganas de correr riesgos empresarios, a la luz de la reducida tasa de ganancia esperada en el sector formal de la economía? ¿Es el temor a que gane las próximas elecciones alguna versión del "vamos por todo", es decir, un esquema en que los ciudadanos les tienen que agradecer a los funcionarios que solo les hayan quitado una parte importante de sus ingresos y sus activos?

-Don Arthur, muchas gracias.