Ajuste por inflación, uno de los temas conflictivos

CÓRDOBA.- La modificación del sistema de ajuste por inflación es uno de los temas que más preocupa y enoja a los empresarios. Aunque el oficialismo no lo admite, la lectura generalizada es que se fundamenta en la necesidad de no perder -de haberse aplicado lo que se aprobó hace un año- entre $80.000 millones y $100.000 millones de recaudación. La visión de los expertos es que el tema terminará en la Justicia.

En la reforma de diciembre de 2017 se aprobó el esquema para desanudar la suspensión del ajuste por inflación para el impuesto a las ganancias. Según lo previsto, el ajuste se gatillaba cuando la inflación diera 100% en tres años (33% en el primer ejercicio y 66% acumulados en los dos primeros). Después de un proyecto que buscaba elevar ese 33% a 40% y que no se trató, ahora Diputados aprobó modificaciones.

Matías Olivero Vila, experto fiscal y socio del estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, explicó a LA NACION que el cambio implica que haya una inflación de 55% para el primer ejercicio, 30% para el segundo y 15% para el tercero. Además, ya no se considerará el índice de precios mayoristas sino el IPC y, además, no se permitirá aplicar todo el efecto en el primer ejercicio, sino que obligará a imputarlo en los tres. "Si la aplicación del ajuste implica un ahorro de 50, no se lo puede tomar en el primer año, hay que repartirlo", dijo.

La clave del nuevo escenario se vincula con la jurisprudencia, con el fallo Candy de la Corte Suprema de 2009, en el que los jueces establecieron que no intervendrían "salvo" que el impuesto sea "confiscatorio". El cálculo, describió Olivero Vila, daba en ese caso que la alícuota efectiva representaba 62%, pero "la Corte no dijo que ese era el límite y no puso un número. Después de Candy, se presentaron 140 casos y el indicador más bajo con fallo a favor fue de 47,38%".

Con los nuevos parámetros, en la jurisprudencia "no cambia nada".