Por qué se necesitan tanto los dólares

Son claves para pagar la deuda que se tomó para solventar el déficit

28 de octubre de 2018

En medio de una economía endeudada a causa de su necesidad de solventar el déficit fiscal, se vuelve fundamental tener ingreso de dólares , porque el anterior gobierno recurría a deuda pública interna y emisión monetaria, pero el actual trató de financiarse con deuda pública externa en dólares. Por eso, cualquier análisis macroeconómico que se haga debe tener en cuenta que, como país, es necesario generar dólares que solo se obtienen genuinamente de un modo: con exportaciones.

"Hoy necesitamos dólares para pagar la deuda pública externa generada para solventar el déficit fiscal y también necesitamos dólares para equilibrar la balanza comercial. Por eso, los instrumentos que tenía el Gobierno no eran muchos: devaluación y aplicación de retenciones", dice el economista Ariel Coremberg, director del Centro de Estudios de la Productividad de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Javier Cao, economista responsable de análisis sectorial de la consultora Abeceb, afirma que, si no se lograra ingresar dólares suficientes, se podrían producir presiones adicionales sobre el tipo de cambio, que ya tuvo una depreciación muy importante este año. "Hay que entender que si el Gobierno tiene que hacer pagos en dólares y el tipo de cambio se deprecia mucho, esa deuda se encarece", explica el especialista.

Coremberg dice que también está la opción de renovar deuda, pero, como mínimo, a los intereses hay que pagarlos con dólares genuinos que provienen de la exportación, con lo cual, se mantendría la misma necesidad de generar divisas.

Esta apuesta a aumentar la exportación no es descabellada; es más, debería ser la adecuada para todos los gobiernos, ya que es la vía más sana de crecer. "Lo que pasa es que los países creíbles, tanto los desarrollados como los en vía de desarrollo, logran renovar la deuda sin tanta fragilidad macroeconómica, porque tienen un riesgo país muy bajo. Entonces, eso les saca presión sobre sus exportaciones", analiza Coremberg.

Pero hay una particularidad más, que es bien argentina: basar la exportación en el sector agropecuario y las manufacturas de origen agropecuario (que explican, en conjunto, más de 50% de las ventas al exterior). Entonces, ¿qué pasó con la Argentina? La soja estaba aUS$600 la tonelada y hoy está a US$300. Por eso, las condiciones internacionales le exigen al país mucho más que antes. El esfuerzo exportador que tiene que hacer la economía argentina en término de volúmenes físicos es muchísimo mayor que en la década anterior.

Pero no basta con que crezcan las exportaciones en 2019, sino que, según apuntan los especialistas consultados, estas deberán seguir incrementándose en los próximos años y, además, aumentar en volumen, porque la variable precio no va a acompañar.

En este contexto, no hay magia posible: para exportar más se necesita no solo un tipo de cambio real favorable, sino más inversión y más productividad. A eso hay que sumar un crecimiento en el valor agregado, algo que el país tiene pendiente desde hace 40 años.

De todos modos, cabe un señalamiento que hace Cao, acerca de que el crecimiento de las exportaciones aliviará las cuentas externas y dará aire al Gobierno, pero eso no evitará que, en el corto plazo, igual sigan influyendo otras variables, en particular la salida de dólares vía la cuenta capital. "Ahí lo que entra a jugar es la confianza, que no te la da el aumento de las exportaciones por sí sola", analiza el economista de Abeceb.

¿Y cuánto se necesita exportar para lograr el crecimiento? "Para crecer y desarrollarse con equilibrio externo, el país necesita duplicar el crecimiento histórico del volumen físico de sus exportaciones", concluye Coremberg, que elaboró esta estimación con el Centro de Estudios de la Productividad, la Innovación y el Desarrollo.