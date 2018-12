Ellerstina vs. La Aguada, una semifinal con mucho de revancha en Hurlingham

Alfredo Bigatti y Facundo Pieres volverán a cruzarse hoy en Hurlingham Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

La épica remontada en la final de Hurlingham 2017 ante Alegría, tras la peligrosa caída de Facundo Pieres , fue tan memorable que dejó arrinconado en el recuerdo a lo que le había sucedido una semana atrás a Ellerstina . En la definición de zona, sufrió hasta el final ante La Aguada y solo se impuso 12-11 merced a un solitario gol de Polito Pieres en el último chukker.

Esta tarde, luego de que las ocho primeras jornadas se disputaran en Pilar, el 125° Abierto de Hurlingham vuelve al club originario, cuna del polo en la Argentina, para que Ellerstina y La Aguada vuelvan a cruzarse para dirimir el primer finalista, a las 16. Mañana será el turno de La Dolfina vs. Las Monjitas.

Un año atrás, Ellerstina perdía 9-8 al término del quinto chukker, pero igualó 11-11 en el sexto y lo definió con más jerarquía que lucidez en el último. Este año, La Aguada viene de menor a mayor, y después de quedar afuera de la semifinal de Tortugas ante La Dolfina Polo Ranch y de apenas vencer a La Ensenada en el último chukker, comenzó a mostrar signos de recuperación.

"La Aguada es un equipo que juega muy ordenado, que tiene mucha experiencia. Tenemos que tratar de hacer nuestro juego y no entrar en lo que propone el otro equipo. Y tratar de ponerle velocidad y ritmo al partido. Si podemos hacer eso es lo mejor que nos puede pasar contra La Aguada", explicó Facundo Pieres. "Es un equipo que está bien montados, con mucha experiencia. No es fácil jugar contra ellos porque te hacen jugar distinto y hay que adaptarse y tratar de salir de eso lo más rápido posible. No hay que entrar en su juego, que es lo que nos pasó el año pasado".

Luego, Ellerstina alcanzaría el bicampeonato en Hurlingham, los únicos dos títulos para los Pieres en los últimos 14 certámenes, que se fueron para Cañuelas. "Para nosotros Hurlingham es muy importante", afirmó Facundo. "La meta nuestra para esta año era ganar desde Tortugas, y ya pasó y no lo pudimos ganar. Obviamente ahora la meta es ganar Hurlingham. Que el equipo gane confianza. Siempre es lindo ganar torneos, para eso jugamos. Sería espectacular repetir por tercer año seguido y llegar a Palermo con la confianza de haber ganado Hurlingham, y sobre todo ganar jugando bien. A eso es a lo que apuntamos".

Esta temporada, Ellerstina dispuso un nuevo cambio posicional y mandó a Facundo a jugar de back. "Estamos conformes. Creemos que el equipo está funcionando un poco mejor que otros años y todavía sentimos que podemos mejorar y que hay cosas para seguir puliendo. A medida que pase la temporada vamos a ir mejorándolas", dijo la estrella de Ellerstina. "Llegamos bastante bien. Jugando por momentos buen polo, con buenos partidos, con buenos chukkers. El equipo está con confianza, motivados y con muchas ganas de tener un gran partido".

Las formaciones son las siguientes:

Ellerstina (40): Pablo Pieres (h.) 10, Gonzalo Pieres (h.) 10, Nicolás Pieres 10 y Facundo Pieres (c) 10.

La Aguada (33): Alejandro Novillo Astrada 8, Alfredo Bigatti 8, Miguel Novillo Astrada (c) 8 e Ignacio Novillo Astrada 9.

Jueces: José Ignacio Araya y Jason Dixon. Árbitro: Guillermo Villanueva (h).

TV: ESPN Extra (DirecTV).

El otro partido del día

Previamente, a las 11, pero en Pilar, La Dolfina Polo Ranch y Alegría-La Irenita se despedirán del Abierto de Hurlingham en un duelo importante en pos de la clasificación directa para 2019. El equipo de Cañuelas acumula 100 puntos merced a una victoria y su rival todavía busca el primer triunfo en cinco partidos que lleva en la temporada.

Las alineaciones serán éstas:

La Dolfina Polo Ranch (31): Diego Cavanagh (c) 8, Guillermo Terrera 8, Julián de Lusarreta 7 e Ignatius du Plessis 8.

Alegría-La Irenita (32): Clemente Zavaleta (h.) 7, Juan M. Zavaleta (h.) 8, Frederick Mannix 9 y Matías Mac Donough (c) 8.

Jueces: Matías Baibiene y Gastón Lucero. Árbitro: Martín Pascual.

Cancha: N°3 del predio Alfredo Lalor de la AAP, Pilar.

TV: ESPN Play.