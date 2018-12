De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de octubre de 2018

Una muestra

Los hechos ocurridos en la Plaza del Congreso y aledaños, y su justificación por parte de personajes antidemocráticos, como los diputados Rossi, Moreau, Filmus, Del Caño y otros, son una muestra de lo que sería el país si esa gente tuviera alguna chance de tomar el poder. Y digo tomar, porque quiero pensar que la conciencia popular les negará por siempre un acceso democrático cuando llegue la hora de votar.

Carlos Herrero

Primero, la condena

Nuestras autoridades detuvieron a dos venezolanos, un paraguayo y un turco que utilizaron la violencia para mostrar su rechazo a la sanción del presupuesto y pretenden deportarlos de inmediato, luego de un juicio abreviado. Excelente idea la del juicio corto, pero no para expulsarlos sino para condenarlos a la pena que corresponda y, una vez cumplida en su totalidad, recién ahí, echarlos. Ni un segundo antes.

Dado que al llegar a su país serán inmediatamente liberados, la deportación como única sanción será vista como un premio y, como tal, atraerá, en lugar de espantar, a otros delincuentes extranjeros.

Roberto Picozzi

Educación sexual

A raíz del examen que se ha tomado el lunes pasado a los alumnos de sexto grado en todas las escuelas del país, circula por las redes muchísima información, incluidos algunos videos de niñas contándole a algún familiar en qué consisten las clases de ESI, qué les preguntan, o personas disfrazándose con ropas del sexo opuesto, bailando y festejando algo en alguna repartición pública, y otras aberraciones irreproducibles.

Siguiendo el sabio consejo "no hagas a los demás, lo que no quieres que te hagan a ti", sugiero que contesten en público esas mismas preguntas y compartan sus experiencias todos aquellos funcionarios del Ministerio de Justicia, incluida la Secretaría de DD.HH., empezando por sus titulares, que luchan por incluir la ESI en las escuelas. Si ellos llegaran a sentir algo de pudor y vergüenza y no pudieran hacerlo por respeto a sí mismos, entonces les pido que frenen toda esta locura.

Lidia Lavalle Cobo

Se busca un obispo

Ya que "una misa no se le niega a nadie", se busca un obispo que celebre una para los católicos que también queremos pedir por "pan, paz y trabajo", pero que creemos en el sistema republicano y democrático de gobierno, en la igualdad ante la ley, en el respeto a la vida, los bienes y los proyectos vitales de los otros, en el libre intercambio sin restricciones fronterizas, en el libre tránsito de migrantes y en un Estado que solo se ocupe de sus funciones específicas y no se entrometa en todo aquello que los ciudadanos podamos resolver por nosotros mismos.

Al contrario de lo que muchos (no sabemos cuántos) obispos proponen, creemos que el camino para terminar con la pobreza y la decadencia es deshacernos de la telaraña de privilegios legales en la que estamos atrapados y no el de pretender mejorar la calidad de su tejido. Monseñor, no tema. Dicen que no se requiere autorización papal y que Francisco festeja cuando se hace lío. No necesitamos un templo grande ni escenario, porque ni los políticos, ni los empresarios, ni los sindicatos, ni ninguna otra corporación privilegiada están dispuestos a solventar nuestros gastos de logística. Ni queremos que lo hagan. Aseguramos la ausencia de símbolos partidarios, porque no tenemos partido, y de banderas argentinas, porque no hacemos diferencias de cuna ni nos sentimos mejores que nadie. No necesitará esmerarse en dar sus opiniones de política o economía. Basta con que haga lo que sabe hacer: invocar al Señor, fuente de toda razón y justicia, para que perdone nuestros pecados y nos ilumine en la búsqueda de la verdad y el bien. Preferimos un clima de sereno recogimiento religioso a la bullanga proselitista. Puede esperar donaciones espontáneas y voluntarias de los asistentes, aunque no las garantizamos. Solo le rogamos que respete nuestro derecho a sostener estos principios, sin tildarnos de antipueblo.

Principios al fin y al cabo consagrados por la Constitución y también, caramba, por el Catecismo de la Iglesia Católica.

José E. Eizayaga

"Grouchomarxistas"

Es insultante la liviandad con la que ciertos políticos "grouchomarxistas" proclaman: "Estos eran mis principios, pero como no me convienen ahora, aquí tengo estos otros". Excelente la síntesis de Sebastián Fest en la contratapa del 23 del actual, con el título "Vicky y Felipe". Pero yo pregunto: ¿no habrá llegado el momento de no desperdiciar más papel/audio/video en tan nefastos personajes? Tal vez ignorándolos conseguiríamos la extinción de los muchos políticos dinosaurios que solo buscan el provecho personal y no el bienestar de quienes los votaron.

Celina Madero

Familias rurales

Las declaraciones de Santiago Hardie, secretario de Agricultura Familiar de la Nación, publicadas el 12 del actual, fueron ofensivas y faltaron a la verdad en varios puntos. 1) "La gran mayoría de los productores no usaban el monotributo social (agropecuario)". Lo dice sobre la base de la cantidad que se reempadronaron. No señala que dieron diez días para hacerlo. Con inscripción online y luego de echar al 60% de los empleados, la llegada a las familias rurales es imposible. La decisión ya estaba tomada, luego buscaron la (in)justificación. 2) "Mercado en tu Barrio es una política de comercialización exitosa", apunta Hardie. Si lo fuera los feriazos que hacemos no serían masivos. Ya vendimos más de 200.000 kilos de comida a miles de familias que esperan horas para comprarnos sin intermediarios, a 10 pesos. 3) Dice además el funcionario: "Estamos trabajando en políticas de arraigo a la vida rural". Más del 70% de las familias agrícolas no tiene tierra propia. Esta situación lleva a la vivienda precaria y la autoexplotación laboral. Desde 2016 que impulsamos un proyecto de ley nacional para crear un Procrear Rural -no pedimos tierra regalada, sino créditos blandos-. Desde entonces el gobierno nacional ha obstruido su tratamiento. No existe ni un programa que fomente el arraigo rural.

La situación del sector es grave, faltan los derechos humanos más básicos: destruyen la única herramienta (monotributo social agropecuario) para formalizar nuestro trabajo y acceder a la seguridad social, la vivienda digna es para muy pocos y miles de familias no tienen acceso a agua potable.

Nahuel Levaggi

Coordinador nacional de Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT)

Súbita locuacidad

Provoca cierta gracia y sorpresa que tanto Cristina Kirchner como su hijo Máximo en cada oportunidad en que son citados para declarar ante la Justicia se nieguen a hacerlo y a responder preguntas de los jueces, presentando un escrito. Sin embargo, en cuanto tienen un auditorio y micrófono cerca, no pierden la oportunidad de lanzar largas peroratas al estilo de Fidel Castro o Hugo Chávez, que tienen cierto parecido con las sanatas del famoso actor cómico Fidel Pintos...

Alberto José Fortin

Champagne

Ha trascendido que se incorporó al proyecto de ley de presupuesto 2018 -tras gestiones radicales mendocinas y del jefe senatorial del PJ, Miguel A. Pichetto- la exención de impuestos internos a los espumantes. En momentos en que se aumenta la presión fiscal a diversos sectores de la vida nacional, luce como una irresponsabilidad no gravar un consumo absolutamente suntuario.

Hugo Perini

El olvido de la Unesco

No era suficiente para la Unesco atribuir a Jerusalén y el Muro de los Lamentos como una pertenencia palestina, una entidad sin historia que ni siquiera es un Estado, arrasando con los derechos educativos, históricos, culturales y científicos del Estado Judío de Israel, de la religión judía y de la religión cristiana. Ahora ha decidido continuar con el burdo desconocimiento, la ignorancia supina, la profunda incultura y el afán de desdeñar la realidad inobjetable de pruebas contundentes, estableciendo que la Tumba de los Patriarcas, ubicada en Hebrón, y la Tumba de Rachel, emplazada cerca de Jerusalén, también pertenecen a los palestinos, quienes, desde 1948, han desperdiciado numerosas oportunidades para dialogar y lograr la voluntad del mundo de establecer en el territorio que va desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán "dos Estados, uno ya existente, con fronteras seguras y reconocidas que convivan en paz y armonía".

El monumental olvido de la Unesco ha obviado que la Tumba de los Patriarcas está más que destacada en la Biblia (Génesis, capítulo 23: 16/17/18), donde aparece el "primer contrato comercial" del universo con el cual el patriarca Abraham adquiere la tierra de la Majpelá como sepultura de su mujer, Sara, la propia y la de todos sus descendientes: su hijo Isaac y su cónyuge Rebeca, Jacob y Lea. Es de conocimiento general que tanto el Nuevo Testamento cristiano como el propio Corán musulmán basan sus creencias en la Biblia Hebrea, considerándose ambas continuadoras de su credo del Dios único y universal.

Víctor Zajdenberg

Alfredo

Hace casi un mes nos dejó físicamente el gran maestro, el gran ilustrador, el gran hombre que fue Hermenegildo Sábat. Pero dentro de nuestra tristeza nos brinda un poco de consuelo el hecho de que el apellido sigue brillando intensamente, gracias a la pluma de otro muy formidable dibujante, que, al igual que su padre, no utiliza textos y grafica genialmente en silencio. Gracias, Alfredo, por brindarnos tanto talento todo los días en LA NACION, y por continuar con la tradición del inolvidable Menchi.

Harry Ingham

En la Red

En 2019, el ciclo escolar comenzará el 6 de marzo y habrá 186 días de clases

Facebook

"Una vergüenza, nada más. ¿Y todos los días que se perdieron de educación por culpa de los paros?" - Mauro Damián Ivrea

"¡Que nunca se cumplen (los días) en las escuelas públicas!" - Ana Miguez

"Se preocupan por cuándo empiezan las clases en 2019 y no terminó 2018. Primero, recuperar los días sin clase, ¿o cómo pasarán de año, a dedo?" - María Sarti

