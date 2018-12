Andrés Ibarra: "Lograr el déficit cero nos hará más independientes"

El vicejefe de Gabinete admite "restricciones" en el presupuesto, pero dice que es lo que se "necesita para esta etapa"; negó más despidos Crédito: Ignacio Sánchez

En el despacho de Andrés Ibarra se mezclan réplicas de las seis Copas Libertadores ganadas por Boca Juniors con fotos de su familia. El vicejefe de Gabinete cumple al pie de la letra con el mandato de lealtad que suscribió hace cuatro décadas, cuando conoció a Mauricio Macri .

Defiende el nuevo presupuesto y justifica el fuerte ajuste del inicio de su mandato porque "había un Estado (kirchnerista) que robaba". Niega que esté en carpeta una nueva "ola" de despidos y fustiga a la Iglesia por haber apoyado a Hugo Moyano . Desmiente roces con el jefe de Gabinete, Marcos Peña , minimiza los choques con Elisa Carrió y asegura que Macri "será reelegido" en 2019.

-¿Es difícil decirle que no a Macri?

-(Piensa) A ver... hay que ponerle el hombro al proyecto. Estoy convencido de que tenemos el proyecto para desarrollar el país.

-¿El presupuesto que se aprobó en Diputados es el que querían?

-Es el instrumento que necesita la Argentina para esta etapa.

-¿No hay demasiado énfasis en el ajuste, en el déficit cero ?

-No, no. Es un presupuesto que tiene restricciones, pero con el objetivo de permitir crecimiento sostenido en los próximos años. Generamos condiciones de confianza, que van a estar dadas por un Estado equilibrado en sus cuentas fiscales y el sector externo, y que poco a poco va trabajando para bajar la inflación y la tasa real de interés. Vivíamos en una burbuja de consumo, a la gente se le hizo creer que la luz, el gas, costaban eso, y no era así.

- Salud y Trabajo dejaron de ser ministerios...

-En esta etapa, la idea era generar una estructura de gobernanza más concentrada.

-El radical Gerardo Morales pidió "dejar de hablar con lógica de ajuste"...

-Es necesario un cambio cultural, decir la verdad. Lograr el déficit cero nos hará más independientes, menos vulnerables al financiamiento externo.

-El tema es si la sociedad acepta este cambio cultural cuando le llegan las boletas de luz y gas...

-Hace muchos años le escuché a Alfonsín una frase: los gobernantes no podemos ser como una hoja en el viento, que vamos para donde quiere la gente. Tenemos la responsabilidad y lo vamos a hacer.

-Los gremios combativos hablan de "gobierno antiobrero"...

-No lo veo así, aunque con algunos es más fácil consensuar que con otros. Hace dos días nos juntamos con las 62 Organizaciones y acordamos un convenio de "transferencia tecnológica".

-Son los "sindicalistas amigos"...

-Bueno (se ríe). Hablamos con todos. Acá estuvieron (Pablo) Micheli y (Hugo) Yasky; con ATE no me junto porque hace planteos que no son proactivos y son hipercríticos de todo lo que hacemos. Con UPCN, en cambio, tenemos un diálogo más constructivo.

-Al inicio de la gestión hubo un gran recorte de empleo público. ¿Eso va a seguir?

-Fue necesario, había una cantidad de gente que no trabajaba, no cumplía horarios o directamente no venía a trabajar. No hay prevista ninguna nueva ola, solo adecuaciones de contratos y tareas, congelamos los ingresos al Estado y favorecemos la movilidad interna.

-¿Qué le sugirió la foto de Moyano y Radrizzani en Luján?

-Como católico, no quisiera que se confunda la Iglesia, que tiene en su esencia la protección de los más débiles, con la protección de la corrupción.

-Pidieron un cambio del modelo económico...

-Están equivocados. Estamos destrabando la economía; este modelo lleva al desarrollo.

-¿Y necesita cuatro años más para conseguirlo?

-Por supuesto, en la medida en que este modelo se sostenga la Argentina va a estar mucho mejor. Acá el Estado robaba, hoy la información es pública, los precios son 40 por ciento más bajos de lo que se contrataba.

-¿Alcanza con eso para que la gente los vote, aun con la economía mal?

-No tengo ninguna duda, vamos a ganar las elecciones. Lo que hemos atravesado es consecuencia de adónde partimos; si no cambiábamos íbamos derecho al colapso económico y social.

-¿Necesita el Gobierno que Cristina Kirchner esté enfrente para volver a ganar?

-No veo que el tema pase por Cristina o Macri, cada uno tiene derecho a tener su ideología.

-Carrió dice que extraña a (Mario) Quintana en el Gobierno...

-Bueno (se ríe). Lilita tiene todo el derecho a querer y extrañar a determinadas personas, no podemos meternos en ese tema. La respeto por su defensa permanente de la transparencia y la justicia.

-¿Y sus críticas a Garavano y hasta al propio Presidente?

-Quien lidera es Macri. Cada uno hace su aporte. Pero todos nos alineamos debajo del Presidente, punto. Está bueno también que haya reacciones, discusiones.