Juzgarán a los cuatro extranjeros y podrían ser expulsados del país

Piedras 550, el presunto domicilio de los dos venezolanos

Un fiscal los imputó por los incidentes y el Gobierno esperará la definición para deportarlos; todos negaron la acusación

Javier Fuego Simondet SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de octubre de 2018

Tres de los cuatro extranjeros que fueron detenidos durante los incidentes del miércoles último, en la manifestación contra el presupuesto 2019, se despegaron de los hechos. Se trata del ciudadano turco Anil Baran, y de los venezolanos Felipe y Víctor Puleo Artigas. En paralelo, el director nacional de Migraciones, Horacio García, ratificó la intención de expulsarlos de la Argentina si la Justicia comprueba que participaron de los hechos de violencia que se registraron en los alrededores del Congreso.

Baran contó, en declaraciones a radio Con Vos, que el miércoles regresaba de La Plata y que, al llegar a Constitución, se encontró con la protesta contra el presupuesto. "En la calle Humberto Primo me afectó el gas [lacrimógeno] y desde dos motos de la policía me dispararon en las piernas. Dije que soy extranjero y no me escucharon. Con otros muchachos, nos llevaron a un móvil, nos ataron con precintos y nos dejaron cinco horas. Me llevaron a la comisaría y no pude comunicarme con nadie. Quedé ahí hasta la mañana [de ayer]", afirmó.

El joven turco, de 27 años, dijo que "no sabía que había una marcha", que vive en Córdoba con su mujer, que se quedó sin trabajo y, tras resaltar que quiere quedarse en la Argentina, subrayó: "No hice nada".

"Estamos esperando las decisiones que tome la Justicia. Si se prueba que participaron en los hechos, vamos a cancelarles la residencia y a ordenar la expulsión. Esa es la voluntad del Gobierno", afirmó a LA NACION Horacio García, director nacional de Migraciones.

El funcionario aclaró que no hay irregularidades en las residencias de los detenidos, pero diferenció sus situaciones. "Algunos de ellos tienen hijos y esposas argentinos. Los dos venezolanos hace un mes y medio que se radicaron en la Argentina. Tienen características distintas, son dos hermanos que están solos; los otros tienen constituida una familia argentina", agregó García.

El fiscal Federico Luis Tropea, de la Fiscalía N° 15, imputó a los cuatro ciudadanos extranjeros por "atentado y resistencia a la autoridad, lesiones y daño". Serán sometidos a un juicio abreviado. Los 26 detenidos durante los violentos incidentes del miércoles ya recuperaron su libertad. Además del ciudadano turco y los venezolanos, el otro extranjero que fue detenido es Luis Fretes, de nacionalidad paraguaya.

Los venezolanos Felipe y Víctor Puleo Artigas, de 31 y 23 años respectivamente, también negaron haber participado de los hechos de violencia del miércoles, que culminaron con la detención de 26 personas. Lo hicieron a través de un comunicado que se reprodujo en algunos sitios de noticias, como los del diario Página 12 y Big Bang News. "Soy un ciudadano que pide disculpas públicamente ante el gobierno de la Argentina, la Nación y mis hermanos venezolanos por haber estado en el sitio y en el momento equivocado e involucrarme junto a mi hermano, Víctor Eduardo Puleo Artigas, de 23 años de edad, sin causar ningún tipo de daño", afirmó Felipe Puleo Artigas en ese comunicado que se difundió con su firma y la de su hermano.

En ese texto, aseguraron que son inocentes, que no tuvieron nunca relación con el gobierno venezolano, que por su situación económica aceptan la defensoría pública, y que respetan las instituciones argentinas. Y marcaron que se acercaron a la marcha por curiosidad.

En la calle Piedras al 500, entre México y Venezuela, en el barrio porteño de San Telmo, donde supuestamente residen o residieron los dos hermanos oriundos de Venezuela, no resultan rostros conocidos para los vecinos. Los comerciantes de la zona dijeron no conocerlos, cuando LA NACION les consultó por ellos en una recorrida por el lugar. El edificio donde vivirían tiene algunos inquilinos venezolanos. Sin embargo, los vecinos de ese edificio no los reconocieron. En la zona, hay una importante presencia de extranjeros, según comentaron los comerciantes y vecinos a este diario. Muchos alquilan en edificios o se hospedan en hostels, que también abundan en el lugar.