YPF busca llegar al autoabastecimiento para fines de 2021

Desde la petrolera dicen que faltaría aplicar un alza del 5% en la nafta y 15% en el gasoil en lo que resta de 2018 Fuente: Archivo - Crédito: Hernán Zenteno / LA NACION

Sofía Diamante SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de octubre de 2018

NUEVA YORK.- Mientras los camiones de bomberos se abrían paso con sus sirenas por la Quinta Avenida de esta ciudad en busca de posibles sobres con explosivos, Miguel Gutiérrez, presidente de YPF , y ocho directivos de la empresa se reunieron con inversores extranjeros en Wall Street para presentar su plan de negocios de los próximos cinco años, responder dudas y explicar cómo está el sector energético en el país luego del salto brusco del tipo de cambio en tan poco tiempo.

Gutiérrez y el CEO de YPF, Daniel González, explicaron que, tras la devaluación y el aumento de los precios internacionales del petróleo , que en un año pasó de US$55 a US$78 el barril, hacer todo el traslado a precios en el mercado local era imposible. Sin embargo, indicaron, se logró aumentar el valor de los combustibles en un 66%, el doble de la inflación acumulada en el año. Para lo que resta de 2018, los directivos confirmaron que faltaría aplicar un alza del 5% en la nafta y un 15% en el gasoil, si el dólar se mantiene en torno a $37 y el precio del petróleo comienza a declinar, como se espera.

"Tuvimos aumentos de precios todos los meses. No pudimos alcanzar la devaluación del peso y el aumento de los precios internacionales, pero creemos que en lo que queda del año vamos a cerrar la brecha. La inflación fue la mitad del incremento de precios. No aumentamos los precios de forma más agresiva porque creemos que afectaría la demanda", dijo González, que igualmente señaló que las ventas de nafta cayeron un 8% en septiembre. "No veíamos eso hace mucho", admitió el ejecutivo.

Los directivos de YPF llegaron anteayer a Estados Unidos para celebrar 25 años desde que la empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), que la convierte en la primera compañía argentina en cumplir tantos años en Wall Street. Antes de ser homenajeada ayer por los agentes, los nueve directivos se reunieron más de tres horas con inversores para explicar su plan de negocios, en donde calculan para los próximos años un valor del gas de US$4 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector) y el precio del petróleo entre US$60 y US$70 el barril.

También indicaron que en los próximos años la empresa se enfocará en aumentar la producción de petróleo para tener autoabastecimiento para fines de 2021 y poder exportar al año siguiente. Al momento, YPF compra de otras petroleras un 20% de lo que procesa en dos de sus refinerías -en Luján de Cuyo (Mendoza) y en La Plata- para abastecer el mercado local.

YPF celebró sus 25 años desde que comenzó a cotizar en Wall Street Crédito: YPF

Las inquietudes de los inversores, que estaban muy informados de la coyuntura argentina, fueron acerca de las regulaciones del precio del gas y "la presión del Gobierno para bajarlo". También quisieron saber cómo impacta en el mercado una recesión más prolongada y los notebook scandals (el escándalo de los cuadernos), además de preguntar qué proyectos tiene el país para saciar la mayor oferta de gas.

"El gobierno argentino está muy comprometido para desregular el mercado energético y crear los incentivos para que se pueda exportar. Con el precio actual del gas y lo que vemos en el mediano tiempo, se podría converger al precio que necesitamos para seguir produciendo por arriba de los costos, que es de US$4 el millón de BTU", contestaron, y explicaron que YPF tiene en carpeta asociarse con otros jugadores del mercado para construir una planta regasificadora para licuar el gas y así poder exportarlo. Además, contaron que volvieron a exportar gas a Chile y energía eléctrica a Brasil, y se redujo la compra del hidrocarburo de Bolivia.

Con respecto a la crisis, los directivos indicaron que, con la devaluación, bajaron mucho sus costos fijos. "El plan que presentamos lo hicimos asumiendo que no vamos a necesitar un marco regulatorio que nos ayude y que la economía no va a crecer el año que viene. No es un plan basado en que todo está yendo perfecto", admitieron.

Al finalizar la presentación, uno de los directivos, que ya se encontraba más relajado, se sinceró: "Uno puede hacer toda las tareas bien, pero siempre generan dudas los cambios en el marco regulatorio".