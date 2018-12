Gala a gala, Inés Stork sigue mejorando su baile Crédito: Crédito: Prensa LaFlia

La responsable de abrir la última noche de cuarteto en ShowMatch fue Inés Stork, la mamá de Laura Fernández . La mujer lo primero que hizo fue contarle a Marcelo Tinelli que había sufrido un pequeño desgarro, quizás atajándose ante un mal baile. Pero luego tomó el protagonismo el bailarín Facundo Arrigoni, que en sus redes sociales se refirió a la Gladys "La Bomba Tucumana" como portadora de mala energía, algo que generó una respuesta muy negativa por parte de la cantante. Inés, que no quiso engancharse en esa discusión, dijo que no pensaba contestarle a "La Bomba", y que ella "se preocupa de bailar".

Atenta a la ola de besos que hubo en la pista, Laurita pidió que no hubiera chape en la coreo porque "se bajaba puntos", y cuando Tinelli le preguntó a Inés si no había recibido un beso en mucho tiempo, ella entre risas contestó que prefería no hablar del tema.

En la devolución, Ángel de Brito reconoció: "Me encantó. Bailaste como puede bailar una señora como vos, sin recurrir a las obviedades del beso. Metiste unos trucos que en la vida pensé que te iba ver hacer. Y me gusta de vos que no te rendís, no te quejás, no discutís. Tu mejor noche lejos" (voto secreto). Laurita coincidió en que también fue la mejor gala de Inés, y notó que hubo disfrute (7). Nacha Guevara, que no tiene un historial de gran simpatía por esa participante, destacó que "hubo un cambio grande", y dijo que se nota que está haciendo un "training intensivo" (7). Por último, Marcelo Polino pidió el BAR, porque según él, el baile no fue nada espectacular, y cerró su devolución diciendo que no le gustó nada lo que vio (2).

Cuando llegó el momento del BAR, la "La Chipi" opinó que a lo largo del baile vieron a la participante "fuera de tiempo", y Lourdes Sánchez agregó que si bien la coreo no tuvo grandes fisuras, sí hubo desprolijidades, motivo por el cual bajaron un punto. Con un total de 15, Inés queda en la cuerda floja.