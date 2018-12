ShowMatch 2018: El correcto debut de María del Cerro en reemplazo de Flor Vigna

María del Cerro estuvo bien, pero no pudo brillar. Crédito: Crédito: Prensa LaFlia

Luego de la salida de Flor Vigna de ShowMatch , la producción convocó para reemplazarla a María del Cerro , quien ya había pasado por la pista durante el 2016. En su regreso al programa, la modelo y conductora le contó a Marcelo Tinelli que se sentía muy feliz de ocupar un espacio tan importante como el de la bicampeona, y dijo: "Siento que vengo a sumar. El día que Flor no pudo seguir, yo le dije que cuando quisiera volver estaba todo más que bien. ¡Así que ahora, a darlo todo por el sueño!".

Luego de un cuarteto muy prolijo, llegó el momento del puntaje y Ángel de Brito expresó: "El baile lo vi normal. Facu está muy pintado". Por último le recomendó a María: "Rompé un poco con la corrección que tenés siempre. El talento lo tenés, lo que no vi fue la química. Me falta algo entre ustedes, por momentos lo vi todo muy inestable" (voto secreto). Laurita Fernández consideró que la coreo fue un logro, y coincidió con Ángel en que le gustaría verlo brillar más a Facu. Sobre María observó: "Después del truco te relajaste, y en general me gustó mucho el trabajo" (8).

Nacha Guevara opinó que la participante arrancó muy bien, pero que luego la energía se disipó un poco, y le aconsejó que tuviera mucho cuidado con el movimiento de los pies: "La pareja todavía no se armó, pero Roma no se hizo en un día" (7). En el cierre, Marcelo Polino, compañero de María en Los especialistas del show, entendió que la pareja se está conociendo y celebró la coreo propuesta por la coach Carla Lanzi (8).