ShowMatch 2018: La Bomba Tucumana y una feroz pelea con Laurita Fernández

Debido a una fractura que sufrió en dos costillas, Esmeralda Mitre debió dejar momentáneamente su lugar en ShowMatch , motivo por el que la producción convocó entonces a Gladys "La Bomba Tucumana" . La participante, que fue una de las más populares del año pasado, volvió y no tuvo miedo de opinar ni discutir con otros participantes y miembros del jurado.

Gladys no se guardó ninguna opinión - Fuente: El Trece 08:26

Gladys llegó al piso muy contenta acompañada de su hijo Tyago Griffo , que fue su compañero de baile. En diálogo con Marcelo Tinelli , la cantante disparó todo tipo de opiniones. Para empezar dijo que no le gustaba Jimena Barón porque no le parece bien "la gente con moño", y agregó: "Yo soy de otra época. La veo rápida". Sobre Flor Peña expresó que eso del poliamor no le va, y se reconoció monógama hasta el día que muera. Pero la observación más punzante la tuvo sobre Inés Stork, la mamá de Laura Fernández : "Ella ni fu ni fa. Me cae medio mal. Y de la hija espero que sea neutral, y que me vea como si fuese la madre. Porque yo tampoco bailo, y quiero que pongan la musiquita de violines". Laurita, que no pudo aguantar la provocación, respondió: "Espero que estés a la altura del certamen".

Finalmente comenzó la coreo, y Gladys junto a Tyago no pudieron lucirse ya que según explicaron, solo tuvieron un día para ensayar. En la devolución, Ángel de Brito consideró que el número no fue del todo malo: "Me gustaron los trucos que hicieron. Para una primera vez, bastante bien" (voto secreto). Luego Marcelo le dio pie a Nacha Guevara y la artista expresó: "De haber improvisado, les hubiera ido mejor. El tener un solo ensayo es contraproducente, porque le quita toda la espontaneidad. Se quedaron a la mitad del camino, igual me gusta mucho tu actitud y cómo sos, pero hoy no salió" (5).

En su turno, Laurita Fernández le aconsejó a Gladys ensayar más y hablar menos de terceros, y culminó asegurando que no practicar es "una falta de respeto". "La Bomba" visiblemente enojada respondió: "Estás equivocada mi amor. La producción de este programa en el que vos trabajás, me mandó a hacer otros programas", pero a Laurita esa respuesta no la convenció y consideró que la falta de ensayo "se vio reflejado en la coreografía. Zaracearon desde la mitad". Decidida a llevar la pelea a más, Gladys dijo: "Tu mamá tiene más tiempo de ensayar. Doña Laura, por favor. Estás hablando cualquier cosa". Por último, Laurita pidió el Bar (2). En su momento de puntuar, y sin muchas vueltas, Marcelo Polino expresó: "Esto era lo que necesitaba para un viernes, ¡me encantó todo! (10).

En el tramo final, los miembros del BAR tomaron la palabra, y Lourdes Sánchez dijo que no hubo musicalidad para bailar, y que "un upa la lá no es un truco". Por esos motivos, ellos le bajaron un punto y dejaron a Gladys con un total de 16, un número que la ubica en la mitad de la tabla.