El aviso en el diario que acercó a Andrés Ibarra y a Macri

27 de octubre de 2018

Socma, Sideco, Boca Juniors, el gobierno porteño, la Casa Rosada. Desde 1980, Mauricio Macri elige como colaborador cercano a Andrés Ibarra , ungido vicejefe de Gabinete del Gobierno desde aquel frenético primer fin de semana de septiembre en el que el Presidente y su equipo rediseñaron el esquema de poder para salir de la tormenta política y financiera.

Antes de irse literalmente corriendo a jugar su infaltable partido de fútbol semanal -un fanatismo por el deporte que también lo une a su jefe político-, Ibarra recuerda el génesis de ese vínculo. "A Mauricio lo conozco desde hace 38 años. Entré a Socma por un aviso en el diario, me estaba recibiendo de economista y laburaba en una financiera. Se había muerto mi viejo y necesitaba ambos trabajos", relata. "En un momento, Anita Moschini (histórica secretaria de los Macri) me pregunta si podía ayudar a Gianfranco (el hijo del Presidente) a complementar sus estudios de economía. Yendo a su casa lo conocí, y cuando Mauricio se hace cargo de Sideco, me nombran gerente de control de gestión", rememora con una sonrisa.

Los Macri siempre suelen ubicarlo en lugares complicados: fue director comercial en el Correo y fue sondeado para suceder a Daniel Angelici en Boca.