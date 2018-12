El pequeño celebró su cumpleaños con los amigos de su papá Fuente: Archivo

Hacía dos días que Marley había arribado a Estados Unidos para anticipar la llegada de su primer hijo, cuando el 27 de octubre del 2017 lo llamaron por teléfono para avisarle que el nacimiento de su hijo se iba a adelantar. Solo y asustado, el conductor salió inmediatamente para el hospital en donde nació Mirko, 12 días antes de lo esperado.

"La primera vez que vi a Mirko, él estaba en brazos de Brittany, la mujer que lo llevó en su vientre. Ella es negra, así que parecían un comercial de Benetton. [Se ríe]. Después vino el momento de alzarlo y fue un quiebre enorme. Me acuerdo que pensé: "No puedo creer que sea mi hijo". Las primeras 22 horas le conté de mis cosas, de mi vida, de él, de su familia. Es como un hilo invisible que se generó no bien estuvimos juntos", contaba Marley en una entrevista exclusiva para revista Hola!.

En su primer año de vida, el bebé más famoso de Argentina rompió records y tuvo encuentros con grandes personalidades a nivel mundial. Mirko tiene más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, además es el bebé más viajado del mundo, habiendo visitado 14 países: Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Hong Kong, Singapur, Dubái, Alemania, Grecia, Rusia, España, Italia, Francia, Bélgica .

Durante sus viajes, tuvo la oportunidad de conocer a Barack Obama, Diego Maradona, Lionel Messi, el Papa Francisco, Pablo Alborán y el presidente Mauricio Macri. También compartió momentos junto a grandes celebridades nacionales como Susana Giménez -su madrina-, Lali Espósito, la China Suárez, Florencia Peña y Cris Morena entre otros.

Mirko junto a Messi

El bebé conoció al presidente Mauricio Macri

Como no podía ser de otra manera, el cumpleaños del pequeño fue documentado por su papá en Instagram y del festejo formaron parte la madrina de Mirko, Susana Giménez, Paula Chaves, Lali Espósito, Jimena Barón, Florencia Peña, la China Suárez y Benjamín Vicuña, entre otros, quienes pasaron una tarde a puro mimo con el niño.

