Estados Unidos: al menos 11 muertos durante un tiroteo en una sinagoga

Tiroteo en una sinagoga en Pittsburgh, Estados Unidos; hay cuatro muertos

27 de octubre de 2018 • 12:39

PITTSBURGH.- Varias personas murieron durante un tiroteo en Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos , en las inmediaciones de un templo. La Policía logró detener al agresor y el presidente Donald Trump señaló que lo ocurrido "es más devastador de lo que se pensaba". Hasta el momento hay confirmados 11 muertos y seis heridos, varios de ellos oficiales de las fuerzas de seguridad locales.

El agresor fue detenido poco después de iniciados los disparos. Fue identificado como Robert Bowers, de unos 40 años de edad, según informó una fuente policial a la agencia AP.

Wendell Hissrich, director de seguridad pública de Pittsburgh, dijo: "Es una escena de crimen horrible, una de las peores que he visto en mi vida".

Varios muertos por tiroteo en sinagoga de EEUU - Fuente: AFP 00:42

Video

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , recurrió a su cuenta de Twitter e informó que estaba siguiendo "los eventos" en Pittsburgh y que el hecho es "más devastador de lo que se creía".

Tras matar a las once víctimas, el sospechoso fue enfrentado por la policía local y luego retrocedió hasta la sinagoga, dijo en conferencia de prensa el agente del FBI responsable de la investigación.

El sospechoso portaba un rifle de asalto y tres armas de mano durante el ataque, agregó. Una televisión local señaló en base testigos que el autor de los disparos dijo: "Todos los judíos deberían morir".

Las autoridades de la ciudad habían confirmado más temprano que los disparos se efectuaron en la segunda planta del templo. Por ahora se desconoce si hubo también disparos fuera del edificio.

Las imágenes de televisión mostraron un gran despliegue policial en el barrio Squirrel Hill. Bomberos y policías conducían a las personas a un lugar seguro.

La sinagoga Tree Of Life está considerado un templo conservador judío que está abierto a las novedades, según señaló el presidente la comunidad judía en Pittsburgh, Jeff Finkelstein, en el lugar de los hechos.

Normalmente en la mañana del sábado suele haber allí entre 50 y 60 creyentes. En otras partes de Estados Unidos se incrementó la seguridad en instalaciones judías.

En el barrio Squirrel Hill, donde se encuentra la sinagoga, viven cerca del 50 por ciento de los judíos registrados en Pittsburgh. Finkelstein se mostró consternado: "Eso no debería pasar, no en una sinagoga, no en nuestro barrio".

