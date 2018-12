Valverde, el DT de Barcelona, distendido en la previa del clásico español. Fuente: AFP

BARCELONA (dpa).- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró hoy que preparar un clásico de España ante el Real Madrid sin Lionel Messi "se hace raro", pero confió en que su equipo dé "otro paso adelante" para quedarse con el duelo.

"Sin Messi se hace diferente, claro; estás preparando un partido y hay que cambiar mecanismos que el equipo tiene interiorizados. Se hace un poco raro, pero se tira para adelante", afirmó Valverde en la previa del choque por la décima fecha de la Liga que enfrentará a los dos grandes del fútbol español.

"El otro día dimos un buen paso adelante, vamos a ver si mañana damos otro", añadió en alusión a la victoria azulgrana frente al Inter de Milán el pasado miércoles en el primer duelo que el Barcelona afrontó sin la estrella argentina.

Recién lesionado en su brazo derecho, Messi será el gran ausente del primer clásico de la temporada, que tampoco contará con Cristiano Ronaldo. El portugués emigró al calcio italiano el pasado julio y dejó huérfano de goles al Real Madrid.

Valverde, el DT de Barcelona, en la previa del clásico español. Fuente: Reuters

Valverde, no obstante, consideró que sus ausencias nos son equiparables y que los dirigidos por Julen Lopetegui atraviesan apenas una crisis goleadora pasajera. "Cristiano Ronaldo no está en el Madrid desde principio de temporada, nosotros perdimos a Leo hace una semana. Y nos fijamos en el Madrid actual, no en el del verano", señaló el técnico español del Barcelona sobre los dos grandes ausentes.

"Yo no creo que el Madrid haya perdido el dominio del juego. Genera situaciones de gol y quizá no está acertado de cara a puerta, pero sigue generando y yo le doy mucho valor a eso, porque eso es lo que al final te da los goles, aunque esperemos que no sea mañana", añadió Valverde, tras alabar "los argumentos del Real Madrid para hacer un buen partido".

Cristiano Ronaldo no está en el Madrid desde principio de temporada, nosotros perdimos a Leo hace una semana Ernesto Valverde

"Nosotros venimos de hacer dos buenos partidos, consideramos esta semana muy importante, este partido es el colofón y lo queremos hacer bien. Pero queremos darle muchas vueltas a la situación del Madrid porque, cuanto más herido está, más peligroso es", avisó.

Con cuatro puntos menos que el Barcelona y después de haber enlazado cinco tropiezos consecutivos en todas las competiciones que truncó con una victoria el pasado martes en la Champions, el tricampeón de Europa se juega mañana en el Camp Nou el futuro de Julen Lopetegui, su entrenador.

Valverde, no obstante, restó importancia a esta circunstancia, recordó "el plus emocional" que tienen los clásicos y apuntó "la solidaridad en el juego" como una de las claves para que su equipo conquiste un duelo que lo dejaría como líder en solitario de la Liga.

"Hace una semana preguntabais lo mismo por mí. Yo no sé las críticas que me hacían a mí ni las que le hacen a Lopetegui, sé que es algo consustancial al fútbol y que pasa en cada partido", respondió el preparador azulgrana preguntado por el delicado momento de su homólogo en el banco blanco.