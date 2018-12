Los Pimpinela están de gira por España, y sorprendieron con sus declaraciones

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de octubre de 2018 • 13:15

Hace un tiempo atrás, Lucía Galán reveló que tuve un breve romance con Diego Maradona en los 80. "No recuerdo cómo empezó todo, pero fue de una manera muy relajada, muy natural", había dicho la cantante en ese entonces. A pesar de que los años pasaron y la relación entre ellos no duró mucho tiempo, la voz femenina de Los Pimpinela volvió a hacer referencia al diez y no de una buena manera.

"Maradona era una persona divertida, carismática. Ahora no lo reconocemos", decía el titular de una entrevista que le concedió al diario El Mundo de España, país en el que se encuentran de gira en este momento. "No mantengo el contacto con él desde hace muchos años. Cuando lo conocíamos teníamos 24 años. No tenía nada que ver con lo que es ahora", agregó.

No conforme con esas declaraciones, la cantante siguió explayándose. "A esa edad la admiración era mutua, porque fue en la época del lanzamiento de Pégate la Vuelta. Era una persona divertida, entretenida, muy carismática. Ahora lo que vemos no es exactamente lo que vimos. No lo reconocemos como el que conocimos en su momento".

Lucía ya había salido a hablar de Maradona en otras oportunidades. "Obviamente él era quién era y no era tan fácil salir", dijo durante una charla con Luis Ventura en el ciclo Secretos verdaderos. "Él no estaba con Claudia en ese momento, así que no había nada que esconder".

El dúo se encuentra de gira por el país europeo, en donde dieron recitales en Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, Pamplona, Valencia, Las Palmas y Barcelona.