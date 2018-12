La nueva zona de búsqueda

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de octubre de 2018 • 14:01

Como si la turbulencia hubiese sido solo una nube pasajera, Ocean Infinity continúa con la búsqueda del submarino ARA San Juan y confirmó que se diseña una nueva zona para explorar el mar argentino.

Según informó la Armada, en un parte difundido al mediodía "no hay nuevos puntos de interés (POI) clase C o superior para investigar". "Se están analizando 2 posibles POI's, que aún no han sido clasificados como C, en cercanías del límite del área 4 con la 7. De alcanzar dicha clasificación será informado", detalla el texto y añade: "La intención es completar el barrido del área 11. Luego cubrir sectores del área 10, para posteriormente hacer una nueva área al oeste del área 3".

Crédito: Subsecretaría de Información Pública del Chubut

Sobre el regreso al tierra para reabastecimiento y cambio de tripulación, indicaron: "Se modificó el ingreso a Comodoro Rivadavia para el día 1 de noviembre a 9, zarpando nuevamente por la tarde".

Ayer los familiares de los 44 tripulantes de la nave desaparecida vivieron momentos de tensión cuando la empresa Ocean Infinity comunicó la decisión de suspender la búsqueda del submarino hasta febrero.

Ante la reacción suscitada y la intervención del Ministerio de Defensa y de la Armada , la compañía especializada en exploraciones subacuáticas debió dar marcha atrás y finalmente informó a los cuatro familiares que viajan a bordo la continuidad de las operaciones.

Informe de José Costa