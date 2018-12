Argentina Superliga Finalizado 0 Banfield 2 Estudiantes La Plata Mariano Pavone 73 ' /

Fernando Zuqui 91 '

Agustín Monguillot SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de octubre de 2018 • 16:59

Creer o reventar. Banfield y Estudiantes se encaminaban a un empate que no le servía a ninguno de los dos. Como el partido no ofrecía mucho para ver, en las tribunas del Florencio Sola se acordaron de Lanús, con el que se verán las caras el 11 de noviembre en el mismo escenario. "Cada vez nos falta menos...", empezaron a cantar los hinchas. Como si fuera un castigo divino, minutos después vieron cómo un viejo (y poco querido) conocido se convirtió en su verdugo. Fue Mariano Pavone, un ex granate, el que le permitió al Pincha llevarse un triunfo por 2 a 0 (Fernando Zuqui lo liquidó en el final) en el que no fue superior, pero sí contundente.

Pavone marcó el desequilibrio

"Siempre nos emboca", se lamentó un plateísta, apenas el delantero venció a Mauricio Arboleda en la primera clara que tuvo. La queja tiene sustento. Con un amplio recorrido por el fútbol argentino, Pavone le marcó goles al Taladro jugando para River, Vélez, Lanús y Estudiantes. "Me faltó con Racing. Ahí estuvo el error", bromeó el delantero ante la consulta de LA NACION.

Zuqui cerró la cuenta

"Tengo el mejor de los recuerdos de Lanús, me trataron muy bien", agregó el Tanque, que tiene bien presente los goles que hizo en el Lencho Sola: "Siempre que vengo acá se me da el gol. Hice seis goles en esta cancha, cinco a Banfield y uno a La Emília por Copa Argentina. Son cosas que pasan y tengo el mayor de los respetos a la gente de Banfield". De yapa, le cortó al Taladro un invicto de ocho partidos como local.

Sin buscarlo demasiado, el Pincha se llevó del Sur un triunfo que lo ayudó a salir de la zona de abajo y empezar a posicionarse: quedó 16°, a cuatro puntos del lote de clasificación a las copas internacionales. Es el segundo triunfo consecutivo para el Pincha, que venía de superar a Newell's, y el primero como visitante en la Superliga. "Empezamos a despegar", se entusiasmó el delantero, protagonista una vez más en una cancha que le sienta muy bien.