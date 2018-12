En el día de su primer cumpleaños, Marley recordó como llegó Mirko al mundo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de octubre de 2018 • 15:58

Como todo padre nostálgico por el paso del tiempo, Marley celebró el primer cumpleaños de Mirko recordando el día en que llegó al mundo. Todo estaba programado para que el bebé más famoso del país naciera el 8 de noviembre, sin embargo, los planes cambiaron cuando el 27 de octubre del 2017 la mujer que lo llevaba en su vientre comenzó a sentirse mal.

"Hace un año de urgencia íbamos con Brittany al quirófano. Yo sólo, se adelantaba 3 semanas el parto. Aterrado y con el corazón que se me salía del cuerpo", escribió el conductor en su cuenta de Instagram, lugar que eligió para relatar como fue el día más feliz de su vida.

Marley había llegado a Estados Unidos dos días antes, con el propósito de acomodarse antes de la llegada del pequeño y estar presente en los últimos días de embarazo. Su familia tenía previsto viajar a los pocos días, para acompañarlo en el parto y los primeros momentos como padre. Pero la realidad iba a ser muy diferente.

"El momento más feliz. Hoy, 17.26 hs en Kenosha, Wisconsin, sucedía este milagroso momento, ¡La llegada de Mirko! ¡Imposible explicar con palabras lo que se siente en ese momento! Esta foto y las que subiré después, fueron todas para mi familia que vivió todo a la distancia porque se adelantó 3 semanas. ¡Así nació!", continuó relatando en los posteos.

"Esta es su primera foto justo después de nacer. Le estaban dando azúcar. 17.26 hs del 27 de octubre nace Mirko", escribió al compartir con sus seguidores la primera imagen que le tomó al bebé, minutos antes de subir la primera postal que se tomaron juntos ni bien lo pusieron en sus brazos. "Al rato de nacer Mirko hace un año"

"La primera vez que vi a Mirko, él estaba en brazos de Brittany, la mujer que lo llevó en su vientre. Ella es negra, así que parecían un comercial de Benetton. [Se ríe]. Después vino el momento de alzarlo y fue un quiebre enorme. Me acuerdo que pensé: "No puedo creer que sea mi hijo". Las primeras 22 horas le conté de mis cosas, de mi vida, de él, de su familia. Es como un hilo invisible que se generó no bien estuvimos juntos", contaba Marley en una entrevista exclusiva para revista Hola!.

En su primer año de vida, el bebé más famoso de Argentina rompió records y tuvo encuentros con grandes personalidades a nivel mundial. Mirko tiene más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, además es el bebé más viajado del mundo, habiendo visitado 14 países: Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Hong Kong, Singapur, Dubái, Alemania, Grecia, Rusia, España, Italia, Francia, Bélgica.

Durante sus viajes, tuvo la oportunidad de conocer a Barack Obama, Diego Maradona, Lionel Messi, el Papa Francisco, Pablo Alborán y el presidente Mauricio Macri. También compartió momentos junto a grandes celebridades nacionales como Susana Giménez -su madrina-, Lali Espósito, la China Suárez, Florencia Peña y Cris Morena entre otros.