Crédito: The Grosby Group

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de octubre de 2018 • 17:22

Michael Bublé se subió al auto de James Corden para participar de su ya popular Carpool Karaoke. En esta oportunidad, el cantante no lo hizo solo por diversión, sino con el fin de concientizar sobre un tópico que a él lo afectó mucho: el cáncer. En medio de la campaña de Stand Up to Cancer, que recauda dinero para apoyar investigaciones que busquen encontrar curas para la enfermedad, el cantante abrió su corazón sobre el difícil momento que vivió con su hijo mayor, Noah .

"Es muy difícil cuando te enterás del diagnóstico porque es muy doloroso hablar de él, pero obviamente, nos dijeron que era lo que tenía y ahí se terminó todo. Mi vida entera se terminó", comenzó diciendo. "Nos dijeron que no era nada bueno y fuimos tomándolo día a día. Por suerte teníamos los mejores médicos".

Michael Bublé habló sobre la enfermedad de Noah en un emotivo Carpool Karaoke - Fuente: Youtube 15:09

Video

El marido de Luisana Lopilato , también admitió que tuvo que sacar fuerzas de donde no la tenía para sostener a su familia. "Es raro, porque no estoy bien. Cuando todo comenzó, me convertí en la fortaleza que nos mantenía a flote y traté de ser positivo. Pero cuando lo sacaron, se terminó la quimioterapia y nos dijeron que lo habían logrado, que estaba todo bien, me caí. Mi esposa es la que me sostiene ahora".

Hoy en día, Noah se encuentra bien y sano. "Tiene cinco años y yo le digo, 'El hombre araña es increíble, pero es falso, no es real. Vos sos mi héroe, vos sos mi superhéroe". Corden a su lado, lo escuchaba atentamente y emocionado, sin poder evitar abrazarlo al final del relato.