Daniel Ricciardo se quiere despedir de Red Bull como para que lo recuerden en el equipo del que se despedirá tras esta temporada de Fórmula 1. El australiano sorprendió al conseguir la pole en la clasificación para el Gran Premio de México, que se correrá este domingo, al superar a su compañero, el holandés Max Verstappen, que había dominada la tercera y última tanda, hasta el último minuto.

De este modo, el equipo austríaco hizo el 1-2 en la grilla, con lo que dejó tercero el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y cuarto al alemán Sebastian Vettel (Ferrari), los dos pilotos que definen el Campeonato Mundial, en el que Hamilton, con 346 puntos, lleva 70 de ventaja y le alcanzará con obtener 5 unidades el domingo, para conquistar su quinto título y alcanzar así al argentino Juan Manuel Fangio.

"El motor no rindió en la última vuelta", dijo Verstappen, notoriamente contrariado después de que en su último intento quedara a solo 26/1000 de su compañero, que el año próximo será piloto de Renualt. En tanto, el australiano aseguró que el primer puesto de largada que alcanzó en Mónaco, pero se adivinaba una satisfacción mayor ahora porque "superé a Max". Y agregó: "Sabía que era cuestion de hacer una buena vuelta. No pensaba que la última había sido tan limpia, pero cuando el quipo me avisó que era la Pole fue una alegr+ía total. Es genial para el equipo haber conseguido esta primera fila".

Los 10 primeros puestos de la grilla, que largará la carrera en el circuito Hermanos Rodríguez, se completa con Valteri Bottas (Mercedes), Kimi Raikkonen (Ferrari), Carlos Sainz (Reanult), Charles Leclerc (Sauber) y Marcus Ericsson (Sauber).