Empieza a ser costumbre: quinto éxito seguido de SIC en el clásico de San Isidro

Mateo Madero apoya en el in-goal en el primer tiempo, pero pisa afuera y el try no será validado. Sin embargo, San Isidro Club terminará festejando una vez más contra su archirrival. Fuente: FotoBAIRES

Andrés Vázquez SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de octubre de 2018 • 18:33

Como si cada try y cada conversión actuaran como detonante incontenible de emociones, la intermitente campaña de SIC en el Top 12 encontró un atisbo de consuelo en la inmensidad de una tarde mágica. Con un marco de público imponente y mucha fiesta en las precarias tribunas de Boulogne, el conjunto zanjero venció ajustadamente a CASI por 20 a 19 y se quedó con el superclásico por quinta vez consecutiva.

Fiel a su estilo de juego aguerrido y con el apertura Joaquín Lamas como figura, San Isidro Club plantó bandera de entrada para salvar su prestigio en el certamen, tras quedarse sin posibilidades de acceder a las semifinales de la máxima categoría de la URBA. Sólido en defensa y contundente en ataque, aprovechó cada error de manejo de su adversario para sacar ventajas en un partido bravo y quedarse con el segundo clásico sanisidrense del año. CASI no gana el derbi desde la temporada 2016.

En la primera etapa, el visitante manejó más el juego, pero SIC presionó bien y los forwards controlaron cada avance sin problemas. El try tempranero de Ignacio Benavides, a los 11 minutos, y la patada efectiva de Lamas le dieron al local tranquilidad y ventaja en el marcador. Sin embargo, La Academia, de a poco, llegó a la igualdad por intermedio de un try de Juan Albareda y la efectividad ante los palos de Juan Wilson, autor de una conversión y dos penales para un 13-13 parcial.

En la segunda parte, CASI salió decidido en busca del triunfo. Dos penales de Wilson lo pusieron 19 a 13 arriba. Pero SIC mejoró su actitud y fue más incisivo y contundente en la ofensiva. Un try de Manuel Ibáñez a los 22 minutos, con conversión de Lamas, selló el triunfo por 20 a 19.

En los minutos finales las acciones cobraron emotividad. CASI, con determinación, intentó revertir el marcador, aunque sus pretensiones chocaron con el tackle de SIC, arma fundamental para resistir con entereza. Los dirigidos por Martín Cerioni y Gabriel Albanese apostaron al contraataque y terminaron festejando un triunfo necesario para hacer más llevadera una temporada llena de intermitencias.

La síntesis de SIC 20 vs. CASI 19

SIC: Gastón Arias; Rufino Paniza, Tiago Romero Basco, Facundo Fernández Madero y Mateo Madero; Joaquín Lamas y Ignacio Benavides; Lumas Sommer, Tomás Meyrelles y Andrea Panzarini; Lucas Rizzato y Marcos Borghi; Francisco Piccinini (capitán), Lucas Rocha y Marcos Piccinini.

Entrenadores: José Del Campo, Gabriel Albanese, Martín Schusterman y Federico Gallo.

Cambios: PT, 36 minutos, Segundo Aguilar por Francisco Piccinini; ST, 10, Juan Francisco Pachano por Marcos Piccinini, y 15, Mariano Miguens por Sommer y Manuel Ibáñez por Arias.

CASI: Ignacio Macedo; Jerónimo Pandelo, Benjamín Belaga, Santiago Álvarez Fourcade y Nicolás Cotella; Juan Wilson y Luca Canzani; Benito Paolucci (capitán), Juan Ymaz y Vicente Boronat; Ignacio Larrague y Salvador Ochoa; Marco Ciccioli, Juan Albareda y Martín Brousson.

Entrenadores: Juan Ignacio Campero y Federico Thomann.

Cambios: ST, 12 minutos, Mauro Perotti por Cotella; 17, Emanuel Marín por Ciccioli; 31, Rufino Jurado por Albareda y Felipe Helman por Brousson, y 39, Ignacio Almela por Wilson y Tobías Allen por Boronat.

Primer tiempo: 2, penal de Lamas (S); 4, penal de Wilson (C); 10, gol de Lamas por try de Benavides (S); 23, penal de Lamas (S); 30, gol de Wilson por try de Albareda (C), y 37, penal de Wilson (C). Resultado parcial: SIC 13 vs. CASI 13.

Segundo tiempo: 3, penal de Wilson (C); 15, penal de Wilson (C), y 19, gol de Lamas por try de Ibáñez (S). Resultado parcial: SIC 7 vs. CASI 6.

ÁRBITRO: Lucas Galán.

CANCHA: SIC.