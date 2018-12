Alumni ganó con poco en Villa de Mayo. Crédito: Ignacio Sanchez

Las emociones llegaron sobre el final a Villa de Mayo. En un partido cambiante, en el que se los dos equipos se alternaron el liderazgo y ninguno llegó a sacar más de tres puntos de ventaja, un try de Franco Sabato en el cierre le dio la victoria a Alumni sobre CUBA por 14-11. Así, a falta de una sola fecha, el conjunto de Tortuguitas quedó muy cerca de obtener el último lugar en las semifinales del Top 12 de la URBA, y el local quedó a un paso de tener que jugar el repechaje.

Así como por su peso histórico el principal partido de la fecha era el clásico de San Isidro, por lo que se jugaba cada uno se destacaban el celebrado en Villa de Mayo y también el que sostuvieron en Burzaco Pucará y Regatas, también con lucha arriba, en busca de las semifinales, y abajo, en pos de zafar del repechaje por la permanencia..

Notablemente nerviosos CUBA y Alumni, se dio un partido lleno de imprecisiones, friccionado y muy cortado en el que cada uno se preocupaba más por defender que por atacar.

Pasó poco en el primero tiempo. Federico Salazar abrió el marcador mediante un penal y Joaquín Díaz Luzzi lo dio vuelta con dos envíos cuando faltaban menos de diez minutos para que terminara la etapa.

En la mitad final empezó otra vez mejor el local. En la primera ofensiva a fondo Marco Peres habilitó con el pie a Salazar, que se zambulló en el in-goal. Diez minutos después, Díaz Luzzi puso nuevamente en ventaja a Alumni por la mínima diferencia. Luego, los dos equipos se prestaron la pelota y sobre el final CUBA tuvo dos oportunidades de revertir el tanteador. en un primer penal, Benjamín Gutiérrez Meabe envió el balón a un poste, pero inmediatamente después afinó la puntería y dejó arriba al local.

Faltaban menos de dos minutos y parecía que la victoria se quedaba en casa. Pero en plena defensa, CUBA dividió la pelota con el pie en lugar de despejar largo, Tobías Moyano la tomó en el medio de la cancha y ganó muchos metros. Alumni abrió rápidamente el balón ante una defensa todavía desordenada y ahí estaba Franco Sabato, probablemente el jugador más veloz del torneo. Como si estuviera jugando en los Pumas 7s, corrió y apoyó junto a una bandera.

Alumni recibirá el próximo sábado a Pucará en un mano a mano por la clasificación, con la ventaja de aventajar a su rival por 5 puntos. CUBA, en tanto, deberá ganarle como visitante al puntero, San Luis, y esperar una derrota de Regatas frente a Newman.

La síntesis de CUBA 11 vs. Alumni 14

CUBA: Pedro Bence Pieres; Marcos Moroni, Benjamín Miguens, Marcos Herrero y Federico Salazar; Marcos Peres y Federico Miranda (capitán); Felipe Benegas, Lucas Maguire y Segundo Pisani, Joaquín Ponce y Mateo Bence Pieres; Francisco Olmedo, Santiago Tsin y Nicolás Solveyra.

Entrenadores: Joaquín Uriarte y Martín Domínguez.

Cambios: ST. 13 minutos, Benjamín Ocampo por Salazar; 16, Santiago Uriarte por Ponce; 20, Benjamín Gutiérrez Meabe por Miranda; 25, Santiago Viacava por Peres y Nicolás Quadri por Olmedo, y 38, José De Carabassa por Viacava.

Alumni: Máximo Provenzano; Rafael Desabato, Tomás Cubilla, Tomás Corneille y Franco Sabato; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti (capitán); Mariano Romanini, Tobías Moyano y Juan Patricio Anderson; Bernardo Quaranta (A) y Agustín Escalona; Guido Cambareri, Gaspar Baldunciel y Federico Lucca Ibos.

Entrenadores: Santiago Van Der Ghote y Nahuel Neyra.

Cambios: ST, 12 minutos, Tomás Bivort por Lucca Ibos; 20, Santiago Furesz por Romanini, y 28, Lucas Magnasco por Passerotti.

Primer tiempo: 7 minutos, penal de Salazar (C); 29, penal de Díaz Luzzi (A), y 36, penal de Díaz Luzzi (A). Amonestados: 28, Quaranta (A). Resultado parcial: CUBA 3 vs. Alumni 6.

Segundo tiempo: 2 minutos, try de Salazar (C); 12, penal de Díaz Luzzi (A); 37, penal de Gutiérrez Meabe (C), y 38, try de Sabato (A). Resultado parcial: CUBA 8 vs. Alumni 8.

Cancha: CUBA.

Árbitro: Diego Lentini.