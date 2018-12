Con Mariano Werner, Ford agregó otro capítulo a su supremacía

OLAVARRÍA.- La supremacía de Ford en las clasificaciones de Turismo Carretera es abrumadora: los pilotos de la marca lograron ocho de las 11 poles en la temporada, sobre un total de 13 carreras, ya que en la fecha de Termas de Río Hondo y en los Mil Kilómetros de Buenos Aires el ordenamiento de largada se determinó por sorteo y por ranking, respectivamente. En el autódromo Hermanos Emiliozzi el dominador fue Mariano Werner, que anteayer marcó el récord del circuito, con un tiempo de 1m18s690/1000; resultó imbatible en la segunda tanda, en la que apenas tres pilotos lograron mejorar los registros de la jornada anterior. La tendencia de Ford en la vuelta rápida es apabullante, aunque no siempre se traslada a la carrera: solo Werner, Emanuel Moriatis, Matías Rossi y Mauricio Lambiris se treparon a lo más alto del podio en 2018.

"Es mérito del equipo. Acá tuvimos una vibración y la solucionó y el jueves, cuando estábamos probando el motor en el rolo de Walter Alifraco, apareció un problema con la presión de aceite del motor. No habíamos sufrido roturas en todo el año y en dos carreras aparecieron todos los sustos juntos: rompimos en la segunda tanda de clasificación en Toay y ahora esto antes de viajar. Decidimos venir con el motor que reparamos después de la carrera pasada, porque el otro estaba en el taller de Machete [Marcelo Esteban, el preparador]", comenta el entrerriano, que se ubica cuarto en la Copa de Oro, a 15 puntos del líder Agustín Canapino (Chevrolet), quien con 86 unidades encabeza el mini torneo que consagrará al campeón. El paranaense y el arrecifeño serán los protagonistas de la primera fila de la primera de las tres series clasificatorias del TC. "No tengo estrategia, necesito sumar muchos puntos y no debo desperdiciar la oportunidad", dijo Werner, que pretende calzarse por primera vez la corona del TC.

"Nosotros vamos a dar pelea hasta el final, pero por reglamento técnico los grandes candidatos son los Ford. Estamos funcionando bien, apostamos a la velocidad final, pero Mariano [Werner] se mostró muy rápido", señaló Canapino, que es puntero de los tres campeonatos en los que participa: además de comandar en el TC, repite la posición en Super TC2000 y Top Race V6. "Si pienso en la triple corona, viene la presión extra y se cometen errores. Disfruto de estar primero, pero mañana puedo quedar segundo y pasado aparecer en el tercer puesto", apunta quien ganó la emblemática carrera en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires e hizo podio en cuatro de las últimas cinco presentaciones de la categoría.

Ocho poles consecutivas enlazó Ford, con Rossi como máximo exponente: el Misil la hizo en cinco oportunidades. Segundo a 109 milésimas de Werner, repetirá la experiencia de la carrera de Toay, cuando compartió la primera fila con Jonatan Castellano (Dodge). "Necesito regularidad para pelear el título. El ritmo de carrera es nuestro punto débil: sufrimos en la fecha anterior y si no logramos ser rápidos en la recta, también vamos a sufrir acá. Hay que estar atentos al factor climático y eso nos podría favorecer: mi primer triunfo con Ford fue en este circuito y con lluvia", lanzó Rossi, que también ganó los 500 Kilómetros de Olavarría, en binomio con Esteban Guerrieri, en 2016.

Nueve de los 12 pilotos de la Copa de Oro se clasificaron en los 10 primeros puestos: a Werner, Rossi, Canapino y Castellano se le agrega Guillermo Ortelli, tercero y carta de peso que presenta Chevrolet para el éxito; Facundo Ardusso (5º en el certamen) será el compañero de largada del séptuple campeón en la tercera serie. Juan Pablo Gianini (Ford, 7º), Lambiris (Ford, 8º) y Leonel Pernía (10º) completan el Top Ten de candidatos a la victoria.