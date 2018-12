A pesar de lo que se ve en la imagen de Pablo Parlatore rodeado, la resistencia de Regatas no fue muy alta para Pucará, que venció por 35-7 en Burzaco.

Pucará superó con contundencia a Regatas por 35 a 7 y se dio una oportunidad más. Por ende, la definición del cuarto semifinalista del Top 12 de la URBA se resolverá en la última jornada con un mano a mano entre el club de Burzaco y Alumni, que superó en la última jugada a CUBA como visitante.

Fue un partido a todo o nada el jugado en Burzaco, con un oído puesto en Villa de Mayo. Mientras Pucará estaba obligado a ganar con punto de bonus (se lo otorga cuando un conjunto marca tres tríes más que el rival), Regatas necesitaba una victoria para mantenerse fuera del repechaje y no estar pendiente de lo que hiciera CUBA. El anfitrión fue superior y se fue al descanso 21-7 arriba, con dos conquistas vía maul (try-penal y Guido Romandetto) y una de Julián Dominguez, tras un quirúrgico kick de Lucas González Amorosino.

El nerviosismo creció en la segunda etapa, mientras llegaba la noticia de que Alumni ganaba por un punto. El conjunto dirigido por Gustavo Jorge liquidó la cuestión mediante la jerarquía de sus tres cuartos y tries de Lucas Mensa (en la semana fue invitado a entrenarse en los Pumas) y Joaquín Paz.

El árbitro Andrés Sutton dio por finalizado el partido, pero el público apenas reaccionó. De a grupos, muchos miraban por streaming en los teléfonos el desenlace del encuentro de Villa de Mayo. Parecía que CUBA se lo llevaba con un penal cerca del final, pero Alumni marcó un try en la última acción y se apoderó del triunfo. Hubo desazón y algunos insultos al aire por el resultado entre los hinchas anfitriones. A pocos metros, los jugadores de Regatas respiraron aliviados porque siguieron un paso arriba (4 puntos) de su adversario en la lucha por la permanencia.

¿Cómo quedó el escenario por la última plaza en las semifinales? La victoria con bonus permitió a Pucará achicar a 5 unidades la diferencia contra Alumni. Como si hubiera sido programado intencionalmente, ambos se enfrentarán la semana que viene. Al equipo de Burzaco le servirá solamente ganar con bonus en Tortuguitas, una empresa por demás complicada. "No tenemos nada que perder", dijo un motivado González Amorosino, que había jugado su último partido como local en la primera de su club (el exPuma, de 32 años, anunció que se retirará este año, pero allegados quieren convencerlo de retomar en la segunda mitad del año que viene).

La última fecha tendrá dos focos de atracción y tensión. El de Alumni y Pucará rumbo a una semifinal y los compromisos de Regatas, local de Newman, y CUBA, visitante de San Luis, el líder, en pos de respirar aliviado y garantizarse un lugar en el Top 12 de 2019.

La síntesis de Pucará 35 vs. Regatas 7

Pucará: Tomás Jorge; Julián Domínguez, Lucas Mensa, Joaquín Paz y Tomás Buckley; Lucas González Amorosino y Germán Klubus; Pablo Parlatore, Marco Costa y Enzo Comín; Patricio Albertario y Mariano Rassetto; Federico Scarlato, Guido Romandetto y Tulio Sosa (capitán).

Ingresaron: Lucas Marchetta, Tomas Indomitto, Ignacio Klubus, Tomas Kelly, Tomás Birnie y Juan Cruz Romero.

Entrenador: Gustavo Jorge.

Regatas Bella Vista: Cruz Camerlinckx; Felipe Torreguitar, Santiago Mare, Tomás Chimondeguy y Malcolm Spencer-Talbois; José De la Torre y Marcos Joseph; Federico Ruiz, Lucas Rush y Agustín Medrano; Nicolás Pyzynski (A) y Nicolás Juárez Bosch (capitán); Tomás Ferrari, Pedro García Colinas y Tomás Barbaccia.

Entrenadores: Santiago Medrano, Fernando Tamburrino y Santiago Ocampo.

Ingresaron: Francisco Ploder, Alejo Barrera, Nicolás Luna, Enrique Camerlinckx, Manuel Sanucchi y Gonzalo Deluca.

Primer tiempo: 4 minutos, try-penal (P); 7, gol de Klubus por try de Domínguez (P); 30, gol de De la Torre por try de Rush (R), y 40, gol de Klubus por try de Romandetto (P). Amonestados: 39, Pyzynski (R). Resultado parcial: Pucará 21 vs. Regatas 7.

Segundo tiempo: 6 minutos, gol de Klubus por try de Mensa (P), y 18, gol de Klubus por try de Paz (P). Resultado parcial: Pucará 14 vs. Regatas 0.

Árbitro: Andrés Sutton.

Cancha: Pucará.