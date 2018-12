Facundo Pieres e Ignacio Novillo Astrada en pos de la bocha; Ellerstina llegó a su 10ª final seguida en Hurlingham con 19 goles a La Aguada, que nunca había recibido tal cantidad.

Ellerstina llega a la final de Hurlingham por 10º año consecutivo con una doble sensación positiva. Su acostumbrado vuelo ofensivo está en su máxima expresión, al punto que se transformó el equipo en que más goles le marcó a La Aguada , un especialista en la marca y el orden. Esta temporada, además, le agregó a su juego una nueva dimensión: una efectividad defensiva muy superior a la de años anteriores.

Con la victoria 19-8 ante La Aguada en la definición de la Zona A, Ellerstina accedió a la final del 125° Abierto de Hurlingham, donde el sábado se enfrentará al ganador de La Dolfina vs. Las Monjitas (hoy, a las 16) en busca del tricampeonato. Además, quebró la marca de goles en contra que tenía La Aguada, que el propio Ellerstina ostentaba desde 2007, cuando cayó 20-18 en esta misma cancha.

En lo que va de la Triple Corona, el equipo de los Pieres viene desplegando un juego de ataque aún más contundente del que marca su ADN. La novedad es la mayor solidez que evidencia su defensa, que permite un promedio de solo 8,14 goles por partido.

"Lo más impresionante es que no nos están pudiendo meter muchos goles. Nunca más de ocho o nueve", confirmó Nicolás Pieres. "Es algo que nos propusimos: tratar de manejar nosotros el ritmo del partido, no enredarnos. Somos cuatro jugadores con características muy ofensivas y nos tuvimos que acostumbrar a marcar".

Ayer, el 10-2 con el que se fue al halftime le dio la tranquilidad para encaminarse a una cómoda victoria y exorcizar los fantasmas del 12-11 con el que sufrieron en esta misma instancia y ante el mismo rival un año atrás. Aquella vez, fue Polito Pieres quien marcó el gol del triunfo. Ayer, tuvo su partido más prolífico del año al anotar 8 goles. "Defendemos todos y atacamos todos, y no dependemos del 1 para hacer los goles, aunque hoy se dio. Fue un día lindo", explicó. "Cuando veo que Gonzalo y Nicolás atacan, me quedo atrás. Lo mismo cuando se va Facundo muchas veces me toca quedarme último y jugar de back. Héctor Guerrero [el coach] nos insiste bastante en el tema defensivo y nos aconseja".

En este progreso mucho tiene que ver el enroque posicional que dispuso Ellerstina para esta temporada, con Facundo Pieres tirado como back y su hermano menor Nicolás de N°3. "Ellerstina es un equipo netamente ofensivo. No es fácil hacerle 19 goles a La Aguada. La defensa no es su fuerte. Pero con esta disposición el equipo está mejor parado, más equilibrado", justificó Guerrero. "El cambio posicional le dio más estabilidad".

Facundo fue precisamente quien se propuso como back, un retraso que no le quitó protagonismo. Ayer se lució con los dos mejores goles del partido. Uno en una combinación a un toque con Nicolás Pieres desde la salida de sus propios mimbres para quedar solo frente al arco rival en el 4° chukker, y otro en el último con un cogotazo de larga distancia. "Estamos jugando un poco mejor en defensa, más concentrados. Yo personalmente estoy permanentemente pensando en eso. Cada vez que nos hacen un gol, lo sufro", reconoció.

Ahora, Ellerstina espera por el rival del sábado. A La Dolfina lo derrotó en 2016, al tridente Sola-Ulloa-Caset (hoy en Las Monjitas) en 2017 (entonces en Alegría). Hurlingham les sienta bien a los Pieres. "Cualquiera sea el rival va a ser durísimo", apuntó Nicolás. "Nos gusta ganar todo. Preferimos Palermo, pero una final es una final".

Esta fue la síntesis del partido:

Ellerstina (19): Pablo Pieres (h.) 10, Gonzalo Pieres (h.) 10, Nicolás Pieres 10 y Facundo Pieres (c) 10. Total: 40.

La Aguada (8): Alejandro Novillo Astrada 8, Alfredo Bigatti 8, Miguel Novillo Astrada (c) 8 e Ignacio Novillo Astrada 9. Total: 33.

Progresión: Ellerstina 3-1, 4-1, 7-2, 10-2, 13-4, 15-6, 19-8.

Goles de Ellerstina: P. Pieres, 8 (4 de penal); G. Pieres, 5; N. Pieres, 1; F. Pieres, 5 (2 de penal y 1 de córner). De La Aguada: A. Novillo Astrada, 3; I. Novillo Astrada, 5 (2 de penal).

Jueces: José Ignacio Araya y Jason Dixon (G. Villanueva). Árbitro: Guillermo Villanueva (Matías Baibiene).

Cancha: N°1 del Hurlingham Club.

LD Polo Ranch venció a Alegría

En el primer partido de la jornada, en Pilar, La Dolfina Polo Ranch dio un paso vital rumbo a la clasificación para el Argentino Abierto 2019 al derrotar a 15-11 Alegría-La Irenita. LD Polo Ranch, semifinalista en Tortugas, se despidió de Hurlingham con dos triunfos, mientras que su rival sigue sin conocer la victoria en seis partidos esta temporada.

La Dolfina, por la revancha

Desde que ganó Tortugas hace tres semanas, La Dolfina tiene un solo objetivo en su cabeza: recuperar el cetro del Abierto de Hurlingham, que no gana desde 2015. La derrota en la final de 2016 ante Ellerstina y en la semifinal de 2017 ante Alegría aquí son sus únicas dos caídas en los últimos 63 partidos de Triple Corona. Pero todavía le quedan dos escollos durísimos. El primero será hoy, a las 16, cuando buscará revancha de la derrota sufrida en esta misma instancia un año atrás ante Alegría. Esta vez el rival es Las Monjitas, aunque con tres jugadores que fueron protagonistas de aquel batacazo.

A las 11, La Albertina y Cría Yatay se enfrentarán en el restante partido de la Zona B, en el predio de la AAP en Pilar.