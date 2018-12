Fuente: Archivo

Jarrett Renshaw SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de octubre de 2018

PITTSBURGH, PENSILVANIA.- Como tantos otros extremistas dispuestos a todo, el sospechoso detenido por el tiroteo que ayer dejó 11 muertos en una sinagoga en Pittsburgh quedó expuesto a los ojos de los investigadores por su recurrente pasión por expresar su fanatismo en las redes sociales, donde dejó a la vista su odio virulento hacia las minorías y los inmigrantes.

Las autoridades identificaron al tirador como Robert Bowers, un norteamericano blanco de 46 años, amante de las armas pesadas y enemigo declarado de los judíos. Ayer, por primera vez, pasó de las palabras a los hechos.

Dos horas antes del ataque, Bowers posteó en Gab.com -un sitio popular entre los supremacistas blancos, nacionalistas blancos y miembros de grupos de extrema derecha en general- frases contra la Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS), una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a los refugiados judíos a radicarse en Estados Unidos .

"A HIAS le gusta traer invasores que matan a nuestra gente. No me puedo quedar sentado y mirar cómo mi gente es asesinada. Ajusten sus ópticas. Voy a entrar", escribió Bowers, residente de Pittsburgh. Luego hizo los arreglos finales para el ataque premeditado.

Gab.com, que se promueve como una alternativa de libre expresión al más controlado Twitter, dijo que había hecho un respaldo digital con toda la información del usuario y suspendió su cuenta. Después, le indicó al FBI que contaba con esa información. " Gab desaprueba y condena de manera inequívoca todos los actos de terrorismo y violencia", señaló la compañía en una nota.

El archivo de los posts desde que se incorporó al sitio, en enero pasado, reveló un hombre enojado y antisemita que compartió mensajes intolerantes, destemplados y sin filtro con otros usuarios del chat. "Recordatorio del día: la diversidad significa perseguir a fondo hasta la última persona blanca", dijo entre sus insistentes mensajes.

Un mes atrás había subido fotos donde mostraba los resultados de su práctica en un polígono de tiro y una colección de pistolas semiautomáticas a la que se refirió como su "familia Glock", por la conocida marca de armas austríacas.

Según revelaron fuentes policiales a la cadena CNN, desde 1996 Bowers había comprado legalmente al menos seis armas de fuego.

También compartía mensajes de otras personas, como el de un forista que exhibía los símbolos de la esvástica y la SS al lado de su nombre de usuario y decía: "¡Expulsen a los judíos! ¡Este no es su hogar!".

Bowers, un votante registrado "sin afiliación" en el condado de Allegheny, Pensilvania, incluso criticó al presidente Donald Trump , al que acusó de ser un "globalizador" que no hizo nada para detener la "infección" de judíos al país.

"Que quede en los registros que no voté por él y no tengo, no usé ni toqué una gorra de MAGA", dijo el agresor, en referencia a las siglas del conocido eslogan de Trump Make America great again".