Más allá de Messi y Cristiano: seis claves para no perderse el clásico de España

Valverde: el desafío de vencer al clásico rival sin Messi

Ariel Ruya SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de octubre de 2018 • 21:53

Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, es el líder de la Liga de España, luego de superar por 2 a 0 a Real Sociedad. Tiene un punto y un partido más que Barcelona , que hoy, desde las 12.15 de nuestro país, se enfrentará con Real Madrid , en el clásico mundial. El conjunto blanco está de capa caída, con 14 unidades y tres derrotas en apenas 9 encuentros. Lesionado Lionel Messi, apartado Cristiano -marcó los goles de Juventus, el líder del Calcio, en el triunfo por 2 a 1 sobre Empoli-, el derby tiene otras historias que valen la pena. Un partido sin la presencia de Messi -lleva 7 goles-, parece una página de la nostalgia. Sin embargo, hay seis reseñas que convierten a este partido en un examen que merecen la mirada internacional.

1) Lopetegui, un DT en declive. "Espero seguir respirando, no creo que me vaya a morir. Cada uno tiene un 100% de energías, y el 100% de energías están enfocadas a ayudar a mi equipo a hacer un gran partido. Lo nuestro no es una situación irreversible, estamos en octubre", le quitó dramatismo el cuestionado entrenador del Madrid. "Ellos confían en mí y yo confío más en ellos, no tengo ninguna duda", sostiene, en referencia a la relación con algunos viejos caciques.

Lopetegui: una dura prueba para el cuestionado técnico de Real Madrid

2) Valverde y la nostalgia. "Sin Messi se hace diferente, claro; estás preparando un partido y hay que cambiar mecanismos que el equipo tiene interiorizados. Se hace un poco raro, pero se tira para adelante", explica el DT de Barcelona. Y abre el juego de las diferencias. "Cristiano Ronaldo no está en el Madrid desde principio de temporada, nosotros perdimos a Leo hace una semana. Y nos fijamos en el Madrid actual, no en el del verano", acepta. Messi estará en el palco.

3) El clásico tecnológico. El Camp Nou será todo un acontecimiento, más allá de lo futbolístico, por la presencia del VAR. El videoarbitraje tomó nota en 31 ocasiones en las nueve jornadas del torneo. Barcelona apenas tuvo dos intervenciones del VAR; Real Madrid, en cambio, dispuso de la participación de la tecnología en seis oportunidades.

4) La mirada de Guardiola. El DT de Manchester City, que creó una escuela en Barcelona, lo analiza a la distancia. "Es especial y no hay favoritos. De todos modos, Barcelona juega en casa, lo cual tiene su peso", suscribe, al tiempo que extraña los viejos buenos tiempos, los del mejor Messi y Cristiano. "El fútbol español tuvo mucha suerte al poder disfrutar por diez años a estos dos increíbles jugadores que ayudaron al crecimiento de la Liga", cuenta. Y se refiere a la partida de Cristiano. "Con o sin él, Real Madrid sigue siendo un club top, pero perdió mucho, 50 o 60 goles. Es un jugador increíble, no sólo por los goles que marca sino también por las asistencias y las jugadas en los momentos importantes. Digámoslo: es irreemplazable", señala.

5) Duelos personales. Sin los fuera de serie, hay otros. Como Suárez y Bale, como los croatas -será un choque aparte-, Rakitic y Modric, con Arthur y Coutinho acá, y Kroos e Isco, más allá. Figuras que garantizan el espectáculo global.

6) Números impactantes. El clásico, que será visto por 650 millones de personas en todo el mundo por TV, contará con la presencia de 99.354 simpatizantes que colmarán el Camp Nou, de los cuales apenas 580 serán de Real Madrid. En las tribunas ya hay un claro ganador.