Bolsonaro y Haddad, en sus terrenos predilectos en el cierre de la campaña

El exmilitar lanzó arengas en las redes sociales, mientras que su rival visitó una favela; Ciro Gomes desistió de respaldar al dirigente del PT

Alberto Armendáriz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de octubre de 2018

RÍO DE JANEIRO.- Horas antes de la apertura de las urnas electrónicas para el ballottage de hoy en Brasil, los candidatos Jair Bolsonaro , del Partido Social Liberal (PSL), y Fernando Haddad , del Partido de los Trabajadores (PT), buscaron ayer votos en los terrenos en que más confían: el ultraderechista hizo campaña por las redes sociales desde su casa en Río de Janeiro, mientras que su rival se dio un baño de masas en una de las favelas más grandes de San Pablo.

Con la visita de familiares, aliados políticos y del influyente pastor evangélico Silas Malafaia, de la Asamblea de Dios, Bolsonaro se mantuvo refugiado en su hogar en Barra de Tijuca, donde pasó la mayor parte del tiempo desde que fue víctima de un atentado con cuchillo. Desde sus cuentas en Facebook, Twitter e Instagram exhortó a sus millones de seguidores a mantenerse vigilantes durante la votación y a no dar por ganada la elección hasta tener los resultados.

"Si es la voluntad de Dios, mañana [por hoy] será el día de nuestra nueva independencia. ¡Vamos a derrotar al partido de los mayores escándalos de corrupción de la historia, del petrolão, del mensalão, de los enemigos de la libertad y de la Constitución. Recuerden que nada está ganado aún. ¡Fuerza hasta el final!", escribió el diputado. También aprovechó para rebatir los temores de que podría implantar un gobierno autoritario, como muchos analistas creen debido a sus exaltaciones en el pasado de la última dictadura militar.

En tanto, en Heliópolis, Haddad encabezó una "caminata por la paz". Allí se mostró optimista en que habrá un viraje de último momento, confiado en la tendencia que apuntaron en los últimos días las encuestas.

"Mañana [por hoy] vamos a celebrar una victoria histórica de la verdad. ¡Vamos con garra, con energía, con fe en que la remontada llegó!", señaló el exministro de Educación de Luiz Lula da Silva, a quien reemplazó en la candidatura luego de que el exmandatario fue impugnado por la condena a 12 años de prisión.

Haddad reiteró sus advertencias de que una presidencia de Bolsonaro significaría un retroceso para Brasil. "La población está tomando conciencia del salto a lo desconocido que significa su candidatura. Nos están queriendo vender gato por liebre; una persona truculenta por una persona pacífica", dijo a los periodistas.

El aspirante del PT recibió ayer dos apoyos importantes que no esperaba -el del prestigioso expresidente de la Corte Suprema Joaquim Barbosa y el del youtuber más popular de Brasil, el joven Felipe Neto-. Sin embargo, fue sacudido por un golpe de un "aliado" que no vislumbraba: el del excandidato Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT), que había quedado en tercer lugar en la primera vuelta con 12% de los votos. En un video grabado, el líder laborista se negó a dar un espaldarazo más explícito al candidato petista. "Todo el mundo preferiría que yo, con mi estilo, tomase un lado y participara de la campaña, pero no quiero hacer eso por una razón muy práctica que no quiero decir ahora", dijo.

En Twitter, Barbosa señaló: "Por primera vez en 32 años de ejercicio del derecho de voto directo, un candidato me inspira miedo; por eso votaré por Haddad". De igual manera, Neto, que tiene más de 27 millones de seguidores en su canal de YouTube, escribió: "En 16 años de PT fui robado, pero nunca amenazado. ¡Autoritarismo nunca más! Iré por Haddad sin ningún orgullo, pero por la democracia".