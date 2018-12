Con Las Pelotas y Massacre, el rock nacional rinde un impactante homenaje a Sumo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de octubre de 2018 • 00:07

Ya forma parte de una de esas jornadas históricas del rock nacional. El Movistar Fri Music celebra a Sumo y convoca a miles de personas. Como cierre el brillante set de Las Pelotas, uno de los grupos nacidos tras el fallecimiento de Luca Prodan . Con Germán Daffunchio y su guitarra al frente, el grupo homenajea a la emblemática banda con "Mañana en el Abasto", "Disco Baby Disco", "Estallando desde el océano", "Que me pisen", "No tan distintos", "El ojo blindado" y "Fuck you".

Durante la celebración, Las Pelotas despliega un repertorio sin fisuras que recorre temas como "Víctimas del cielo", "Cómo se curan las heridas", "Personalmente", "Si supieras", "Bombachitas rosas", "Será", "Capitán América" y "Shine".

Antes de Las Pelotas se presentaron las bandas emergentes Rey Hindú, Rocco Posca, Francisca y los Exploradores y Cállate Mark. Desde las seis de la tarde, en un gran día para escuchar música al aire libre, la gente celebró los clásicos de Sumo reversionados por estas bandas. Ya con la noche encima llegó El Kuelgue, que hizo dos de los temas más distintivos de Sumo: "La rubia tarada y "Los viejos vinagres".

Poco antes de las nueve fue el turno del otro plato fuerte del Movistar Fri Music. Massacre, con todo el carisma y el humor de Walas, despierta el pogo entre la gente, pero también las risas con las ocurrencias de su líder. A la hora del homenaje a Luca la banda empezó con "Estallando desde el océano", quizá el tema que mejor emparenta melódicamente a ambas bandas. Le siguió "NextWeek" y "Heroin", con el "cadillac" Sergio Rotman como invitado en el saxo. El cierre fue con "Crua chan", para el cual Walas se puso un oportuno casco de soldado en la cabeza (la canción se inspira en una batalla del siglo XVIII entre escoceses e ingleses).

A casi 31 años de su muerte, Luca Prodan tuvo un más que merecido homenaje. Su legado ha sido tan grande que, muchos años después, su música sigue convocando a un público bien heterogéneo. Al Movistar Fri Music asistieron los nostálgicos viejos fans de Luca pero también los jóvenes que, aunque nunca pudieron verlo en vivo, se sienten completamente cautivados por su música y su historia. Todos, absolutamente todos, se fueron felices.

Mientras los acordes de Las Pelotas siguen sonando, los fanáticos no solo reviven los clásicos de Sumo que más aman sino también tienen la suerte de ver tocar a Alberto "Superman" Troglio.

